Замглавы МИД Ирана: два режима убивают иранцев, которые гибнут как мученики

02 марта 2026, 15:32

Фото: iStock/TexBr

Невинное мирное население Ирана погибает от авиаударов двух режимов — США и Израиля. Такое заявление сделал замглавы иранского МИД Казем Гарибабади в разговоре с ведущим RT Риком Санчесом.





Ранее агентство Mizan сообщало, что 165 человек погибли и около 100 пострадали в начальной школе «Шаджаре Тайебе» для девочек на юге Ирана. Утверждалось, что США и Израиль нанесли удар по округу Минаб в провинции Хормозган, где расположено учебное заведение.





«Сейчас мирные жители, невинные люди фактически погибают как мученики из-за авиаударов этих двух режимов. Вы слышали, что всего два дня назад более 160 невинных людей, находившихся в школе, погибли», — приводит RT слова Гарибабади.