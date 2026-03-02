Замглавы МИД Ирана: два режима убивают иранцев, которые гибнут как мученики
Невинное мирное население Ирана погибает от авиаударов двух режимов — США и Израиля. Такое заявление сделал замглавы иранского МИД Казем Гарибабади в разговоре с ведущим RT Риком Санчесом.
Ранее агентство Mizan сообщало, что 165 человек погибли и около 100 пострадали в начальной школе «Шаджаре Тайебе» для девочек на юге Ирана. Утверждалось, что США и Израиль нанесли удар по округу Минаб в провинции Хормозган, где расположено учебное заведение.
«Сейчас мирные жители, невинные люди фактически погибают как мученики из-за авиаударов этих двух режимов. Вы слышали, что всего два дня назад более 160 невинных людей, находившихся в школе, погибли», — приводит RT слова Гарибабади.
Комментируя гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, он отметил, что страна является устоявшимся государством. Поэтому в случае смерти одного из должностных лиц система способна компенсировать ситуацию.
Тем временем стало известно, что 2 марта офис RT в Тегеране частично пострадал в результате обстрелов Израиля и США.