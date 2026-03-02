В центре Тегерана произошёл взрыв рядом с посольством России
Днём 2 марта США и Израиль нанесли удар по центральной площади в столице Ирана, Тегеране. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительным сведениям, взрыв прогремел в районе, где расположены несколько дипломатических представительств, включая российское. Специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Официальные комментарии от МИД Российской Федерации ещё не поступали. Инцидент произошёл на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана.
В материале «Радио 1» рассказываем всё о противостоянии Ирана и Израиля.
