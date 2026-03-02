Путин созвонился с президентом ОАЭ по поводу конфликта на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Зайд аль-Нахайяном. Об этом сообщило эмиратское агентство WAM.
По информации СМИ, в ходе беседы стороны обсудили иранские атаки на территорию Объединённых Арабских Эмиратов и других арабских стран. В публикации агентства действия Ирана названы «вопиющими».
Лидеры двух государств призвали к немедленному прекращению военной эскалации, чтобы не допустить дальнейшего расширения конфликта. Они подчеркнули важность диалога и дипломатических усилий как приоритетного способа урегулирования ситуации в регионе.
Читайте также: