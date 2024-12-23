В Чёрном море у Крыма обнаружили загрязнение нефтепродуктами

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Загрязнение нефтепродуктами фиксируется в Чёрном море у мыса Такиль (от входа в Керченский пролив) до Крымского моста, сообщил специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный.
«Скорее всего, на берег попадает, точно сказать сложно», — цитирует слова Станичного ТАСС.Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. По информации Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. Один из моряков погиб, остальные были эвакуированы.
По данным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате крушения в акватории Чёрного моря произошёл разлив нефтепродуктов.
Сейчас ликвидируют последствий экологической катастрофы.
Как ранее сообщили в МЧС Кубани, протяжённость берега Чёрного моря в регионе, который предстоит очистить от мазута, составляет 54 км. В Анапе необходимо очистить 44 км береговой линии, в Темрюкском районе — 10 км.
В Краснодарском крае 20 декабря были зафиксированы повторные выбросы мазута на берег.
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Анастасия Ларина