Путин заявил, что крушение танкеров привело к экологической беде

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
В ходе своей ежегодной прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, президент России Владимир Путин выразил серьезную озабоченность по поводу последствий разлива мазута с танкеров в Черном море, назвав это событие «экологической бедой».
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за сильного шторма. Оба судна перевозили в общей сложности 9,2 тыс. тонн мазута. Первое судно затонуло, а второе село на мель и потеряло носовую часть.
В рамках мероприятия жители России смогут задать интересующие их вопросы президенту до конца прямой линии. В этом году впервые будет использован искусственный интеллект для обработки обращений. Кроме того, аккредитованные иностранные журналисты также получат возможность задать вопросы Владимиру Путину, что позволит расширить формат общения и привлечь внимание к важным вопросам, касающимся как России, так и международной повестки.
Ранее президент России Владимир Путин озвучил амбициозные планы по восстановлению и развитию новых регионов страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Путин предложил Западу провести эксперимент с «Орешником»
Путин лично принимал участие в производстве «Орешника»
Экономист Ракша оценил прогноз Путина по росту экономики в 2025 году
В рамках мероприятия жители России смогут задать интересующие их вопросы президенту до конца прямой линии. В этом году впервые будет использован искусственный интеллект для обработки обращений. Кроме того, аккредитованные иностранные журналисты также получат возможность задать вопросы Владимиру Путину, что позволит расширить формат общения и привлечь внимание к важным вопросам, касающимся как России, так и международной повестки.
Ранее президент России Владимир Путин озвучил амбициозные планы по восстановлению и развитию новых регионов страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Путин предложил Западу провести эксперимент с «Орешником»
Путин лично принимал участие в производстве «Орешника»
Экономист Ракша оценил прогноз Путина по росту экономики в 2025 году
Дарья Осипова