Туристы из Германии и Польши выстроились в огромные пробки на границе Калининградской области
Туристы из Германии и Польши выстроились в огромные пробки на границе Калининградской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что спрос на бронирование апартаментов и отелей в Калининграде и области на зарубежных площадках вырос в разы. Иностранных туристов заманивают русскими пельменями, икрой и возможностью посмотреть бывший немецкий город в России.
Наплыв туристов из-за рубежа связывают с тем, что в России довольно низкие цены, а сервис намного лучше.
Так, обзорная экскурсия по Калининградской области на шесть дней обойдётся туристам из Евросоюза в 517 евро (порядка 47 тысяч рублей на человека). А летний тур на 10 дней выйдет в 695 евро (63 тысячи рублей). Это гораздо дешевле, чем путешествовать по странам Европы.
МИД Польши рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию, однако сами поляки говорят, что им нравится путешествовать по Калининграду.
Читайте также: