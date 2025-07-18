Россиянин побывал в Абхазии и заявил, что больше туда не вернётся
Турист из России, побывав в Абхазии, поделился своими впечатлениями от поездки и объяснил, почему не планирует возвращаться в «страну души». Путешественник заявил, что атмосфера на курортах осталась на уровне 1990-х, а вот цены «уже шагнули в 2030-е». Об этом пишет портал Пруфы.ру.
Блогер отметил, что за три дня отдыха вдвоём он потратил 22 100 рублей, не считая расходов на бензин. Дороже всего туристам обошёлся отель: две ночи стоили 6000 рублей. Странник подчеркнул, что цены на жильё могут быть выше в популярных местах, таких как Гагра и Пицунда.
Питание тоже обойдётся дорого: обед в ресторане стоит от 1500 до 2000 рублей на человека, и почти всегда за обслуживание добавляется 10%. Путешественник добавил, что туристическая страховка обязательна — 1000 рублей за 15 дней.
Блогер, отвечая на вопрос, стоит ли ехать в Абхазию, заявил, что если есть готовность искать банкомат и 20–25 тысяч рублей, то попробовать можно. Но сам он туда возвращаться не намерен.
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