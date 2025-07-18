Россиянин побывал в Абхазии и заявил, что больше туда не вернётся

18 июля 2025, 22:33

Блогер из «Путешествия со смыслом» рассказал о своих впечатлениях от поездки в Абхазию

Фото: Istock/rarrarorro

Турист из России, побывав в Абхазии, поделился своими впечатлениями от поездки и объяснил, почему не планирует возвращаться в «страну души». Путешественник заявил, что атмосфера на курортах осталась на уровне 1990-х, а вот цены «уже шагнули в 2030-е». Об этом пишет портал Пруфы.ру.