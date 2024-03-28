Россияне обновляют рекорды потребления мяса

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Потребление мяса в России ставит рекорды и продолжит эту тенденцию в 2024 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Россельхозбанка.
Так, в 2023 году потребление мяса в стране достигло рекордных 80,8 кг на человека. В 2024 году, как ожидается, будет поставлен новый рекорд – 83 кг, рассказал главный отраслевой аналитик РСХБ Андрей Дальнов. По его словам, потребление мяса и мясной продукции уже превышает рекомендованный норматив Минздрава в 73 кг.
Самая востребованная продукция — свинина и бройлер. По прогнозам банка, потребление свинины за 2024 год увеличится на 1,3 кг (до 31,9 кг на человека в год), бройлера – на 0,5 кг (до 33 кг), говядины — на 0,2 кг (до 12,6 кг).
В банке также прогнозируют рост производства такого гарнира к мясу, как салаты и зелень. Сейчас россияне съедают около 7-10 кг зелени в год, а придерживающиеся здорового питания могут потреблять и больше 12 кг салатных, утверждают эксперты.
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Самая востребованная продукция — свинина и бройлер. По прогнозам банка, потребление свинины за 2024 год увеличится на 1,3 кг (до 31,9 кг на человека в год), бройлера – на 0,5 кг (до 33 кг), говядины — на 0,2 кг (до 12,6 кг).
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Ювелина Бернст