Врач Рощина рекомендовала не исключать красное мясо для здоровья мозга

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Профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Ирина Рощина заявила, что для здоровья мозга можно уменьшить потребление красного мяса, однако исключать его совсем не рекомендуется.
Красное мясо, по словам врача, содержит витамины и минералы, необходимые организму.
Кроме этого, она посоветовала снизить потребление сладостей, продуктов, богатых сахаром и натрием, а также обработанной пищи.
Ранее заведующая областным диет-центром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный диетолог подмосковного министерства здравоохранения Инна Пичугина рассказала о том, что блины нельзя назвать полезным блюдом, однако если использовать низкокалорийную начинку, а также цельнозерновую муку, то они не принесут вреда даже тем, кто стремится похудеть.
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«Многие исследования показывают, что хорошо помогает поддержать здоровье, в том числе и мозга, средиземноморская диета. Она предполагает не менее пяти порций фруктов и овощей в день, потребление рыбы, злаков. Не надо есть много красного мяса, но диета не исключает его полностью из-за содержания в нем витамина B12, цинка и железа», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.
Ранее заведующая областным диет-центром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный диетолог подмосковного министерства здравоохранения Инна Пичугина рассказала о том, что блины нельзя назвать полезным блюдом, однако если использовать низкокалорийную начинку, а также цельнозерновую муку, то они не принесут вреда даже тем, кто стремится похудеть.
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Мелисса Тимофеева