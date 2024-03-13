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Врач Рощина рекомендовала не исключать красное мясо для здоровья мозга

13 марта 2024, 20:36
Фото: istockphoto.com/Vladimir Mironov

Фото: istockphoto.com/Vladimir Mironov

Профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Ирина Рощина заявила, что для здоровья мозга можно уменьшить потребление красного мяса, однако исключать его совсем не рекомендуется.
Красное мясо, по словам врача, содержит витамины и минералы, необходимые организму.

«Многие исследования показывают, что хорошо помогает поддержать здоровье, в том числе и мозга, средиземноморская диета. Она предполагает не менее пяти порций фруктов и овощей в день, потребление рыбы, злаков. Не надо есть много красного мяса, но диета не исключает его полностью из-за содержания в нем витамина B12, цинка и железа», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.


Кроме этого, она посоветовала снизить потребление сладостей, продуктов, богатых сахаром и натрием, а также обработанной пищи.

Ранее заведующая областным диет-центром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный диетолог подмосковного министерства здравоохранения Инна Пичугина рассказала о том, что блины нельзя назвать полезным блюдом, однако если использовать низкокалорийную начинку, а также цельнозерновую муку, то они не принесут вреда даже тем, кто стремится похудеть.

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#здоровье
#врач
#мясо
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Врач Носарева: Людям с жирной кожей стоит избегать горячей воды
13 марта 2024, 20:48

Фото: istockphoto.com/Olesia Bekh

Врач-косметолог, врач-дерматолог Нана Носарева заявила, что людям с жирной кожей не стоит умываться горячей водой, а также использовать агрессивные скрабы и пилинги.
«Избегайте средств на основе спирта, так как они усиливают выработку кожного сала в ответ на пересушивание. Не стоит умываться горячей водой, ежедневно использовать агрессивные скрабы и кислотосодержащие маски. Старайтесь реже использовать плотные тональные средства», — пояснила в беседе с Газета.ру Носарева.

Вместо этого врач рекомендовала пользоваться тонизирующими средствами, кремами, которые обладают свойством регуляции выработки кожного сала.

Ранее трихолог, косметолог Анастасия Курская назвала несколько способов, как можно быстро избавиться от отеков на лице и в области глаз.

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#врач
#косметолог
#уход
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Врач Агаева заявила о ядовитости просроченных антибиотиков
13 марта 2024, 19:59

Фото: istockphoto.com/Kostikova

Врач-терапевт Анастасия Агаева предостерегла от употребления просроченных лекарств.
Она отметила, что несмотря на то, что в научном сообществе ведутся дискуссии о безопасности некоторых лекарственных средств, всё же лучше придерживаться сроков годдности, указанных на упаковке. Так, некоторые антибиотики с истёкшим сроком годности могут быть ядовиты.

«Также нельзя использовать просроченные жидкие формы лекарств, такие как инъекционные растворы или сиропы, назальные или глазные капли. Не нужно употреблять и просроченные лекарства в виде порошков, препаратов, приготовленных фармацевтом, так как они могут вызвать непредвиденные реакции организма», — добавила в беседе с «Известиями» Агаева.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления правительства, предусматривающий запрет на реализацию просроченных и нелегальных лекарств на основании информации в системе маркировки.

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#рф
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Корвалол и экстракт валерианы подорожали в России
Росстат сообщает о подорожании корвалола и экстракта валерианы в стране
13 марта 2024, 19:11

Фото: iStock/Caiaimage/Agnieszka Wozniak

Корвалол в России в феврале 2024 года подорожал на 2,1% по сравнению с началом года, а экстракт валерианы вырос в цене на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Росстата.
В ведомстве сообщили, что подорожание цен также отмечено для ряда прочих лекарственных средств, не относящихся к жизненно необходимым.

Так, активированный уголь подорожал на 1,8%, алмагель и энтеросгель — на 1,6%. Кроме того, подорожание на 1,2% зафиксировано на отечественную медицинскую вату, на 0,9% — на одноразовые шприцы, на 0,8% — на медицинские термометры.

При этом в феврале было отмечено снижение цен на валидол — на 0,6%, афобазол и магне В6 — на 0,4%, эргоферон — на 0,2% и мидокалм — на 0,1%.

Ранее отмечалось, что динамика стоимости препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) не превышает уровня инфляции. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

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#цены
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Ученые раскрыли секрет качественного сна у пожилых людей
SТЕ: сон в теплой комнате полезен для пожилых людей
13 марта 2024, 16:08

Фото: iStock/Ridofranz

Пожилым людям лучше спать в тёплом помещении, чтобы хорошо выспаться. К такому выводу пришли ученые из Института исследований старения Маркуса и Гарвардской медицинской школы. Информация опубликована в журнале Science of the Total Environment (SТЕ).
Сомнологи утверждают, что большинству людей стоит спать при температуре от 16°C до 18°C. Сон в прохладе увеличивает выработку мелатонина в организме, улучшается и само качество отдыха, а также способствует снижению риска возникновения психических расстройств.

Однако британские ученые пояснили, что подобные условия подходят только для молодых людей. Они уточнили, что люди старшего поколения менее активны, а это приводит к тому, что во время сна у них вырабатывается меньше тепла.

Этот факт британские ученые выяснили, проведя исследование, в котором приняли участие 50 пожилых людей. За ними наблюдали почти 11 тысяч ночей и пришли к выводу, что оптимальной температурой для качественного ночного сна является от 20 °C до 25 °C. Однако если в комнате теплее 25 °C, то эффективность сна сильно снижается.

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Главные детские кардиологи Подмосковья провели выездной приём в Домодедове
13 марта 2024, 15:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Приём детей в городской поликлинике Домодедова провели главный детский кардиолог Подмосковья, заведующая кардиологическим отделением НИКИ детства Альфия Дроздова и главный детский кардиохирург региона, сердечно-сосудистый хирург Института детства Марат Тараян, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В ходе выездного приёма специалисты проверили состояние 22 маленьких пациентов с ранее диагностированными патологиями сердечно-сосудистой системы и подозрением на различные нарушения, а также детей с врождённым пороком сердца», — говорится в сообщении.
По итогам осмотра для пяти маленьких пациентов была предложена госпитализация в кардиологический стационар НИКИ детства.

Кроме того, специалисты провели для врачей округа лекцию-семинар, посвящённую медицинскому наблюдения за детьми с врождёнными пороками сердца, включая порядок госпитализации.

Выезд был организован в рамках проекта «Доступная кардиология», который реализуется в Московской области в течение пяти лет.

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Врач рассказала, каким должно быть питание при запорах
Гастроэнтеролог Ворошилова порекомендовала при запорах пить больше кефира и воды
13 марта 2024, 14:41

Фото: istock / Demkat

Для профилактики запоров стоит добавить в рацион больше кисломолочных продуктов и пить чистой воды. Рекомендации по улучшению работы кишечника дала гастроэнтеролог Ксения Ворошилова.
Основной причиной нарушения работы кишечника врач назвала некачественное питание и нарушение питьевого режима. Она заявила, что человек, который ест меньше 400 граммов овощей, фруктов и других продуктов с содержанием клетчатки в день, рано или поздно столкнется с проблемой запоров.

«При отсутствии противопоказаний необходимо выпивать не менее полутора-двух литров воды в день. Лучше, если она будет теплой, для быстрого проникновения в кишечник», — дала совет гастроэнтеролог в беседе с «Газетой.Ru».
Также она посоветовала снизить блюда с быстрыми углеводами в рационе.

В случае возникновения этого неприятного симптома, нужно увеличить употребление кисломолочных продуктов, а также сухофруктов. Также облегчить поход в туалет могут джемы из сладких ягод и фруктов. Но, есть их можно в небольшом количестве из-за высокого содержания сахара, предупредила Ворошилова.

Она также призвала на постоянной основе есть продукты, содержащие магний, например, авокадо или бобовые. Этот микроэлемент способствует расслаблению кишечника и улучшению его перистальтики.

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Сексолог раскрыл, что убивает интим после 50 лет
Сексолог Теслер: чтобы секс не исчез после 50 лет, нужно следить за здоровьем
13 марта 2024, 14:40

Фото: istock / Victor_69

Есть мнение, что после 50 лет сексуальная жизнь становится скучной или вообще заканчивается. Не стоит себя ограничивать из-за возраста. То же самое относится и к интимной жизни.
Психиатр, сексолог, академик РАМТН Александр Теслер в беседе с «Радио 1» рассказал, как сохранить интим после 50 лет. Он заявил, что в таком возрасте человек по-прежнему молод. По мнению эксперта, если следить за здоровьем, интим из жизни никуда не денется.

«Девушки, если за собой ухаживают в 50 лет, выглядят на 30 лет. Но лучше 30-летних, потому что ухоженнее гораздо. А мужчины в 50 лет и спортом занимаются, и подтянутые, и в общем-то, следят за здоровьем, за витаминной терапией, микроэлементами», — отметил сексолог.
На практике, после продолжительного брака секс в отношениях становится более редким, но при этом регулярным. Разумеется, если перестань уделять время себе, в особенности своему здоровью, повесить на себя клеймо «старика», никакой секс не будет интересовать.

«Нужно за собой следить: женщинам периодически бывать у гинеколога, гинеколога-эндокринолога. У женщины в районе 50 лет наступает колебание гормонального фона и уход в климакс. А для этого существует заместительная терапия, которую назначают гинекологи-эндокринологи. Если женщина на заместительной терапии, у нее в принципе молодость продолжается, потому что она резко не стареет. Вот именно поэтому она будет желанной», — уточнил эксперт.
Мужчинам также стоит проверять свой гормональный фон, в частности тестостерон. Психиатр указал на важность физического тонуса, поскольку, если перестать следить за весом и в целом за собой, мужчина становится не очень сексуально привлекателен.

«То есть в семье нужно быть таким, каким бы ты хотел быть, даже не в семье. Всегда нужно быть наготове» , — подчеркнул психотерапевт.
Специалист пояснил, что важно стараться выглядеть ухоженно всегда и везде. В качестве примера он указал на новое хорошее нижнее белье, которое люди часто игнорируют и продолжают ходить в заношенном. Теслер призвал ориентироваться не на свои сексуальные интересы, а на потребность партнера и стараться закрывать их.

«Так что нужно быть в тонусе. И возраст не имеет значения. Поверьте. Даже если у тебя что-то болит, ну сходишь к доктору. Нужно держать себя в форме. И самое главное, следить за своим здоровьем. Проводить чек-ап ежегодно и посматривать на свои гормоны», — подытожил Теслер.
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В Подмосковье более 1,5 млн раз воспользовались порталом «Здоровье» для записи к врачу
13 марта 2024, 14:06

Фото: iStock/Pakin Jarerndee

Более полутора миллионов раз записались к врачу жители Московской области через региональный портал «Здоровье» с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«С начала года с помощью портала пациенты оформили более 1,5 млн записей к врачу», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.
В министерстве также напомнили, что при помощи портала можно заказать девять видов медицинских справок, вызвать врача на дом, записаться на телемедицинскую консультацию, а также ознакомиться с результатами анализов и полученными ранее назначениями врача.

На платформе «Здоровья» функционируют также такие порталы, как «Паллиативная помощь», «Стань мамой в Подмосковье», «Детство» и «Онкопортал», где аккумулируются вся полезная и актуальная информация для пациентов и врачей.

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#московская область
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В Долгопрудном врачи по кусочкам собрали руку мужчине, упавшему с крыши
13 марта 2024, 13:34

Фото: istockphoto / Gumpanat

Долгопрудненские врачи провели операцию мужчине, после падения на вытянутые руки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в больницу с жалобами на сильную боль и отечность рук, после падения с высоты трех метров. Во время осмотра у пациента были выявлены многооскольчатые переломы обеих костей предплечий со смещением.

«Мы выполнили первичную хирургическую обработку раны, провели вакцинацию от столбняка, сопоставили отломки костей и зафиксировали их гипсовыми лангетами. Сразу выполнить соединение костных отломков конечностей — не представлялось возможным из-за выраженного отёка, тяжести травмы и открытого перелома левого предплечья. Через день пациенту были наложены аппараты Илизарова на оба предплечья и выполнен остеосинтез перелома правой лучевой кости специальной пластиной. При этом у пациента появилась возможность выполнять минимально необходимый объём движений, чтобы самому себя обслуживать», — поделился завотделения травматологии и ортопедии Долгопрудненской больницы Пётр Лапынин.

Стоит отметить, что мужчину ждет еще одна операция по выполнению остеосинтеза левой лучевой кости и дальнейшая реабилитация.

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