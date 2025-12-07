Россияне оформили рекордное число обращение на прямую линию с Путиным

07 декабря 2025, 02:36

«Россия 1»: на прямую линию с Путиным поступило более 255 тыс. обращений

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Количество обращений граждан в рамках прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 255 тысяч. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».





Согласно статистическому разбору, 33% обращений поступили от мужчин и 67% - от женщин.





«Объём данных действительно огромный. Обращений уже поступило более 255 тысяч», — сообщили в телеэфире.