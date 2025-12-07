Россияне оформили рекордное число обращение на прямую линию с Путиным
«Россия 1»: на прямую линию с Путиным поступило более 255 тыс. обращений
Количество обращений граждан в рамках прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 255 тысяч. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».
Согласно статистическому разбору, 33% обращений поступили от мужчин и 67% - от женщин.
«Объём данных действительно огромный. Обращений уже поступило более 255 тысяч», — сообщили в телеэфире.Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартует 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Сбор вопросов начался 4 декабря и продолжится вплоть до окончания передачи.
Как и в прошлом году, обработку и расшифровку обращений будет осуществлять система «ГигаЧат» от Сбербанка.