Путин перехитрил журналистку, задавшую провокационный вопрос о Китае
Baijiahao: Путин перехитрил журналистку с провокационным вопросом о Китае и Индии
Президент России Владимир Путин получил провокационный вопрос о Китае от журналистки из Индии, но перехитрил ее. Об этом сообщает Baijiahao.
Журналистка поинтересовалась, каким Путин видит баланс между Индией и Китаем. Российский лидер не стал говорить об китайско-индийских спорах и заявил, что обе страны являются близкими друзьями и важными партнерами России. Он отметил, что Москва дорожит сотрудничеством как с Пекином, так и с Нью-Дели, а также не вправе вмешиваться в их отношения.
«Во время этого, казалось бы, дружеского разговора индийский журналист задал довольно агрессивный вопрос <…> который, похоже, вынуждает Россию выбирать между Китаем и Индией в их споре. Однако Путин своим ответом умело обошел все подводные камни», — говорится в статье.Китайские журналисты назвали ответ Путина прагматичным, отметив, что Россия сохраняет нейтралитет и беспристрастность в этом вопросе.