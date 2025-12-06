Путин перехитрил журналистку, задавшую провокационный вопрос о Китае

06 декабря 2025, 08:17

Baijiahao: Путин перехитрил журналистку с провокационным вопросом о Китае и Индии

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин получил провокационный вопрос о Китае от журналистки из Индии, но перехитрил ее. Об этом сообщает Baijiahao.





Журналистка поинтересовалась, каким Путин видит баланс между Индией и Китаем. Российский лидер не стал говорить об китайско-индийских спорах и заявил, что обе страны являются близкими друзьями и важными партнерами России. Он отметил, что Москва дорожит сотрудничеством как с Пекином, так и с Нью-Дели, а также не вправе вмешиваться в их отношения.

«Во время этого, казалось бы, дружеского разговора индийский журналист задал довольно агрессивный вопрос <…> который, похоже, вынуждает Россию выбирать между Китаем и Индией в их споре. Однако Путин своим ответом умело обошел все подводные камни», — говорится в статье.