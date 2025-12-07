Достижения.рф

МИД РФ: экономика ЕС с 2022 года потеряла до 1,6 трлн евро
Фото: istockphoto / Mordolff

Экономика европейских стран потеряла до 1,6 трлн евро с 2022 по 2025  год из‑за антироссийских санкций. Об этом сообщили в МИД РФ для заседания Генассамблеи ООН по случаю Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами.



В документе подобные действия охарактеризованы как ключевой инструмент «неоколониальной политики коллективного Запада», нацеленный на сохранение его ослабевающего доминирования.

Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что в последние годы Москва столкнулась с беспрецедентным экономическим давлением со стороны западных стран. При этом, как говорится в заявлении, экономика РФ продолжает уверенный рост, а инициаторы санкций понесли серьезный ущерб.

Кроме того, в МИД указали на риски, связанные с принудительным изъятием суверенных активов Центрального банка. По оценке министерства, такая практика создаёт угрозу для всех государств, хранящих финансовые резервы на Западе.

Александр Огарёв

