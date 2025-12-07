В МИД РФ назвали финансовые потери ЕС из-за санкций

07 декабря 2025, 00:30

МИД РФ: экономика ЕС с 2022 года потеряла до 1,6 трлн евро

Фото: istockphoto / Mordolff

Экономика европейских стран потеряла до 1,6 трлн евро с 2022 по 2025 год из‑за антироссийских санкций. Об этом сообщили в МИД РФ для заседания Генассамблеи ООН по случаю Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами.