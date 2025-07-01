Россияне остались в Турции без денег из-за проблем с Letim
Российские туристы столкнулись с проблемами при использовании платежной системы Letim в Турции. Пользователи сообщают о сбоях в работе приложения, невозможности снять деньги в банкоматах и пополнить счет из российских банков.
Как сообщает SHOT, в последние месяцы также перестали доставлять физические карты в Россию. Техподдержка Letim не отвечает на обращения, а отчаявшиеся туристы выкладывают фото с разрезанными картами.
Платежная система Letim функционирует на основе турецкого банка Troy.
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