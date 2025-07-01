Россияне остались в Турции без денег из-за проблем с Letim

01 июля 2025, 13:53

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Российские туристы столкнулись с проблемами при использовании платежной системы Letim в Турции. Пользователи сообщают о сбоях в работе приложения, невозможности снять деньги в банкоматах и пополнить счет из российских банков.