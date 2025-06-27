Минцифры России проводит вебинары по защите от кибер-мошенников

Фото: istockphoto / Galeanu Mihai

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает реализации онлайн-проекта «Перезвони Сам», направленного на повышение осведомлённости граждан о схемах интернет- и телефонного мошенничества. В рамках проекта проводятся обучающие семинары как в очном, так и в онлайн-формате.



Их основная цель — предоставить актуальную информацию о наиболее распространённых методах обмана и научить граждан эффективным способам защиты.

Участники вебинаров могут не только ознакомиться с теорией, но и задать вопросы экспертам. В числе тем, которые уже доступны для просмотра:

  • «Как не стать связующим звеном в преступной цепи поневоле?»;
  • «Безопасные покупки и продажи в интернете: как избежать мошенничества?»;
  • «Продлите договор обслуживания сим-карты или останетесь без связи. Схема мошенников под видом операторов связи»;
  • «Мошенничество в гейминге: как распознать злоумышленников и обезопасить себя в онлайн-играх».
Видеозаписи размещены на платформе «ВКонтакте». Следующий онлайн-вебинар состоится 30 июня 2025 года в 11:00 и будет посвящён теме мошенничества с использованием дипфейк-технологий. Спикеры расскажут, как распознать поддельные аудио- и видеоматериалы, на что обращать внимание при получении сомнительных сообщений и какие современные инструменты помогут выявить признаки обмана.

Подробная информация о проекте и записях прошедших вебинаров размещена на сайте. Кроме того, ознакомиться с основами кибербезопасности и получить рекомендации по кибергигиене можно на порталах https://www.gosuslugi.ru/cybersecurity и https://киберзож.рф/.

Дайана Хусинова

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