Минцифры России проводит вебинары по защите от кибер-мошенников

27 июня 2025, 16:48

Фото: istockphoto / Galeanu Mihai

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает реализации онлайн-проекта «Перезвони Сам», направленного на повышение осведомлённости граждан о схемах интернет- и телефонного мошенничества. В рамках проекта проводятся обучающие семинары как в очном, так и в онлайн-формате.





Их основная цель — предоставить актуальную информацию о наиболее распространённых методах обмана и научить граждан эффективным способам защиты.



Участники вебинаров могут не только ознакомиться с теорией, но и задать вопросы экспертам. В числе тем, которые уже доступны для просмотра:



