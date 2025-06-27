Минцифры России проводит вебинары по защите от кибер-мошенников
Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает реализации онлайн-проекта «Перезвони Сам», направленного на повышение осведомлённости граждан о схемах интернет- и телефонного мошенничества. В рамках проекта проводятся обучающие семинары как в очном, так и в онлайн-формате.
Их основная цель — предоставить актуальную информацию о наиболее распространённых методах обмана и научить граждан эффективным способам защиты.
Участники вебинаров могут не только ознакомиться с теорией, но и задать вопросы экспертам. В числе тем, которые уже доступны для просмотра:
- «Как не стать связующим звеном в преступной цепи поневоле?»;
- «Безопасные покупки и продажи в интернете: как избежать мошенничества?»;
- «Продлите договор обслуживания сим-карты или останетесь без связи. Схема мошенников под видом операторов связи»;
- «Мошенничество в гейминге: как распознать злоумышленников и обезопасить себя в онлайн-играх».
Подробная информация о проекте и записях прошедших вебинаров размещена на сайте. Кроме того, ознакомиться с основами кибербезопасности и получить рекомендации по кибергигиене можно на порталах https://www.gosuslugi.ru/cybersecurity и https://киберзож.рф/.