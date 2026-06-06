Рейс Москва — Сочи дважды совершил вынужденную посадку
Рейс SU1132, следовавший по маршруту Москва — Сочи столкнулся с серьезными трудностями при попытке добраться до пункта назначения. Об этом сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Авиалайнер вылетел из Москвы около 18:00. Первой точкой вынужденной посадки стала Астрахань. Примерно в 21:00 в Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА.
Экипаж предпринял вторую попытку доставить пассажиров к месту назначения, но и она оказалась безуспешной. Уже ближе к полуночи в Сочи вновь ввели ограничения на полеты. В результате самолет приземлился в Минеральных Водах.
Пассажиры в беседе с изданием рассказали, что по-прежнему находятся на борту и ждут дальнейших инструкций. По словам путешественников, командир экипажа сообщил, что актуальной информации пока нет. По предварительным данным, вылет могут отложить до утра.
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