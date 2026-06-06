Рейс Москва — Сочи дважды совершил вынужденную посадку

06 июня 2026, 01:27

Фото: istockphoto/Diy13

Рейс SU1132, следовавший по маршруту Москва — Сочи столкнулся с серьезными трудностями при попытке добраться до пункта назначения. Об этом сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости».