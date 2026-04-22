Россияне открыли шашлычный сезон раньше обычного
В текущем году россияне не стали дожидаться майских праздников и уже открыли шашлычный сезон, на это указывает рост спроса на мясо на 10–12% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.
По его словам, опыт прошлых лет показывает, что с конца апреля и до середины мая в России происходит рост продажи мяса различных категорий в полтора раза.
«Свиная шея по-прежнему занимает лидирующую позицию. Она уже много лет в этом статусе и вполне заслуженно: оптимальный баланс жира и мяса, прощает ошибки в маринаде, даёт стабильный результат даже у тех, кто жарит мясо раз в год», — отметил Березнюк в разговоре с RT.
Он уточнил, что баранина традиционно занимает третье место в шашлычный сезон по популярности после свинины и курицы.
Тем временем опрос сервиса «Пакет» от X5, результаты которого опубликовала «Газета.Ru», показал, что 88% опрошенных россиян для шашлыка выбирают свинину.
«В числе популярных вариантов шашлыка, помимо свинины, оказались курица, которую назвали 70% участников опроса, овощи — 37%, говядина — 35% и рыба — 28%», — говорится в исследовании.
При этом 84% опрошенных заявили, что готовят шашлык на углях, а 15% используют гриль с дровами. Также выяснилось, что 63% респондентов жарят шашлык на даче или в загородном доме, а вот 36% делают это на природе.