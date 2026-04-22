Россияне открыли шашлычный сезон раньше обычного

22 апреля 2026, 11:14

Агроэксперт Березнюк: В 2026 году шашлычный сезон начался раньше обычного

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

В текущем году россияне не стали дожидаться майских праздников и уже открыли шашлычный сезон, на это указывает рост спроса на мясо на 10–12% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.





По его словам, опыт прошлых лет показывает, что с конца апреля и до середины мая в России происходит рост продажи мяса различных категорий в полтора раза.





«Свиная шея по-прежнему занимает лидирующую позицию. Она уже много лет в этом статусе и вполне заслуженно: оптимальный баланс жира и мяса, прощает ошибки в маринаде, даёт стабильный результат даже у тех, кто жарит мясо раз в год», — отметил Березнюк в разговоре с RT.

«В числе популярных вариантов шашлыка, помимо свинины, оказались курица, которую назвали 70% участников опроса, овощи — 37%, говядина — 35% и рыба — 28%», — говорится в исследовании.