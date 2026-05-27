Нейросеть проанализировала свыше 20 тысяч аэроснимков с места поисков Усольцевых
Нейросеть изучила свыше двадцати тысяч аэрофотографий, отснятых в зоне исчезновения семьи Усольцевых в Красноярской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя отряда «ЛизаАлерт» Серафиму Чооду.
Напомним, что супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в горы Буратинка и Мальвинка в окрестностях посёлка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Вскоре они перестали выходить на связь. Cпасательные операции, признанные одними из самых масштабных в регионе, не дали результатов и были временно приостановлены после наступления устойчивого снега.
Мать-амурчанку, пропавшую месяц назад с пятью детьми, обнаружили
В мае 2026 года краевые спасатели снова выехали к месту исчезновения семьи. К трёхдневным работам присоединились сотрудники СК и волонтёры «ЛизаАлерт».
За всё время осмотра территории поисковики собрали более 20 тысяч аэрофотоснимков, которые затем анализировали с помощью ИИ. Скорость обработки — 0,4 секунды на один кадр. Во время работы нейросеть отобрала определённое количество фотографий, которые теперь передали группе для тщательного просмотра, уточнила Чооду.
Ранее подполковник запаса МВД Олег Иванников выдвинул новую версию гибели семьи Усольцевых, которые пропали в сентябре 2025 года в Красноярском крае. Эксперт объяснил, каким образом в случившемся могли быть замешаны браконьеры или охотники, которые добывали в регионе зверя без лицензии.