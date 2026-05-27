Нейросеть проанализировала свыше 20 тысяч аэроснимков с места поисков Усольцевых

27 мая 2026, 04:28

Нейросеть изучила свыше двадцати тысяч аэрофотографий, отснятых в зоне исчезновения семьи Усольцевых в Красноярской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя отряда «ЛизаАлерт» Серафиму Чооду.





Напомним, что супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в горы Буратинка и Мальвинка в окрестностях посёлка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Вскоре они перестали выходить на связь. Cпасательные операции, признанные одними из самых масштабных в регионе, не дали результатов и были временно приостановлены после наступления устойчивого снега.



