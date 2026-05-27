Вирусолог назвал регионы России с комарами-переносчиками инфекций
Главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что комары-переносчики опасных тропических лихорадок обитают в Волгоградской области, Краснодарском крае и регионах Кавказа. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, таких насекомых в России пока мало. Большой угрозы для населения они не несут. Эксперт отметил, что комары хорошо распространяют вирусы. В России они могут переносить лихорадку денге, лихорадку Западного Нила, малярию и другие болезни. Тем, кто бывает на природе в этих регионах, Анатолий Альтштейн посоветовал носить закрытую одежду и использовать средства от укусов. При появлении неблагоприятных симптомов он рекомендовал обращаться к врачу.
Чтобы избежать укуса комара, лучше использовать сразу несколько способов защиты, потому что одно средство, например только крем или спрей, обычно не решает проблему полностью.
