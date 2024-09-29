Россияне оценили идею о сокращении срока обучения в школах

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Россияне выступили за сокращение срока обучения в школах. Инициативу положительно оценила треть опрошенных сервисом по поиску работы Superjob.
Основными доводами респондентов является то, что в годы Советского союза школьники учились 10 лет, после чего становились прекрасными специалистами. Часть опрошенных заявила, что один или два года обучения однозначно являются лишними. А остальные отметили, что в 18 лет уже можно жениться, а дети всё ещё сидят за партами.
При этом, по результатам опроса порядка 60% респондентов негативно отнеслись к идее сокращения продолжительности обучения в школе.
Всего в опросе приняли участия 1,6 тысяч россиян и 500 родителей школьников.
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При этом, по результатам опроса порядка 60% респондентов негативно отнеслись к идее сокращения продолжительности обучения в школе.
Всего в опросе приняли участия 1,6 тысяч россиян и 500 родителей школьников.
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Анастасия Чинкова