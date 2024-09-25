Песков назвал оправданной дискуссию о сокращении 11-летнего обучения в школах

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Дискуссия среди экспертов о возможном сокращении 11-летнего обучения в школах оправдана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, со временем меняются кадровые потребности, и система образования должна им соответствовать.
«Пока это экспертная дискуссия. Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы «за» и «против», но, безусловно, эта дискуссия более чем оправдана», — пояснил он.Песков добавил, что система образования должна идти в ногу со временем и подстраиваться под технологические изменения.
«Времена меняются, технологии образовательные меняются, потребности кадровые меняются, и под это, конечно, должна живо подстраиваться система образования», — отметил Песков.Читайте также:
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