В Чечне призвали запретить теорию Дарвина в школах

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Экс-премьер Чечни Муслим Хучиев предложил убрать из школьных учебников теорию Дарвина. Как пишет РБК, предложение поступило главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову.
«Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Мы можем это просто убрать», — сказал Хучиев.Он добавил, что «все религии признали» противоречивость Дарвиновской теории религиозному воспитанию.
Представители духовенства не единожды критиковали теорию Дарвина. В частности, в 2019 году она подверглась критике со стороны протоиерея Димитрия Смирнова. Он говорил, что «современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети».
Теория Дарвина о «естественном отборе» была опубликована во второй половине XIX века в 1859 году.
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