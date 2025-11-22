В Госдуму внесут законопроект для защиты покупателей жилья от «бабушкиной схемы»
Фракция «Справедливая Россия» намерена на следующей неделе направить в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с мошенничеством при продаже недвижимости и последующем оспаривании сделки — так называемой «бабушкиной схемой».
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии, комментируя ранее прозвучавшее предложение замглавы Росреестра Алексея Бутовецкого временно не возвращать квартиру продавцу до полного возврата денежных средств покупателю.
Представители партии заявили, что у них сформировано собственное видение решения проблемы на законодательном уровне.
Проект подготовлен лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым и заместителем председателя думского комитета по экономической политике Михаилом Делягином.
