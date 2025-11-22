В Госдуму внесут законопроект для защиты покупателей жилья от «бабушкиной схемы»

22 ноября 2025, 22:21

«СР» подготовила законопроект против оспаривания сделок с квартирами

Фото: Istock / mars58

Фракция «Справедливая Россия» намерена на следующей неделе направить в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с мошенничеством при продаже недвижимости и последующем оспаривании сделки — так называемой «бабушкиной схемой».