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Россияне победили 100-килограммового монстра из Волги

Нижегородские рыбаки поймали 100-килограммового сома
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Нижнем Новгороде местные жители стали участниками необычной рыбалки, завершившейся поимкой гигантского сома. Трофейный улов удалось вытянуть из воды группе рыбаков, одним из которых оказался Илья Мацнев. Своими впечатлениями и фотографиями он поделился в социальной сети «ВКонтакте».



На опубликованных кадрах запечатлели огромную рыбу длиной 2,3 метра с широко раскрытой пастью. Чтобы удержать добычу, мужчинам пришлось приложить значительные усилия — борьба со строптивым сомом длилась более часа.

«Все мышцы забились как в тренажерном зале», — прокомментировал ситуацию Мацнев.
Он также отметил, что в процессе выуживания они с напарником несколько раз менялись, чтобы справиться с крупным экземпляром. Несмотря на впечатляющие размеры улова, домой рыбаки отправились без добычи. Гигантского сома решили отпустить обратно в реку, чтобы он «уверенно удивлял порядочных рыбаков своей мощью».
Никита Кротов

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