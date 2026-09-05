Россияне победили 100-килограммового монстра из Волги
Нижегородские рыбаки поймали 100-килограммового сома
В Нижнем Новгороде местные жители стали участниками необычной рыбалки, завершившейся поимкой гигантского сома. Трофейный улов удалось вытянуть из воды группе рыбаков, одним из которых оказался Илья Мацнев. Своими впечатлениями и фотографиями он поделился в социальной сети «ВКонтакте».
На опубликованных кадрах запечатлели огромную рыбу длиной 2,3 метра с широко раскрытой пастью. Чтобы удержать добычу, мужчинам пришлось приложить значительные усилия — борьба со строптивым сомом длилась более часа.
«Все мышцы забились как в тренажерном зале», — прокомментировал ситуацию Мацнев.Он также отметил, что в процессе выуживания они с напарником несколько раз менялись, чтобы справиться с крупным экземпляром. Несмотря на впечатляющие размеры улова, домой рыбаки отправились без добычи. Гигантского сома решили отпустить обратно в реку, чтобы он «уверенно удивлял порядочных рыбаков своей мощью».