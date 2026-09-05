Россияне победили 100-килограммового монстра из Волги

05 сентября 2026, 20:20

Нижегородские рыбаки поймали 100-килограммового сома

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Нижнем Новгороде местные жители стали участниками необычной рыбалки, завершившейся поимкой гигантского сома. Трофейный улов удалось вытянуть из воды группе рыбаков, одним из которых оказался Илья Мацнев. Своими впечатлениями и фотографиями он поделился в социальной сети «ВКонтакте».





На опубликованных кадрах запечатлели огромную рыбу длиной 2,3 метра с широко раскрытой пастью. Чтобы удержать добычу, мужчинам пришлось приложить значительные усилия — борьба со строптивым сомом длилась более часа.





«Все мышцы забились как в тренажерном зале», — прокомментировал ситуацию Мацнев.