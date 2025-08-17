Достижения.рф

Рыбаки прикормили акулу и едва не остались без лодки — видео

В Приморье лодку с рыбаками едва не потопила акула, привлеченная прикормкой
Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

В Приморье лодку с рыбаками едва не потопила акула, привлеченная прикормкой. Об этом сообщает телеграм-канал Svodka 25, опубликовав видео инцидента.



Все произошло в Уссурийском заливе недалеко от острова Русский. Любители рыбалки забросили садок с пойманной рыбой в воду, чем привлекли внимание хищника. Сначала акула просто кружила около судна, а затем внезапно напала, прокусив нижний баллон. Ее не отпугнул даже звук заведенного мотора.

Пострадавшим с трудом добрались до берега — на протяжении всего пути им пришлось подкачивать лодку, чтобы не оказаться под водой.



Ранее сообщалось, что американский турист серьезно пострадал после нападения акулы во время отдыха на островах Абако.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0