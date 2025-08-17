Рыбаки прикормили акулу и едва не остались без лодки — видео
В Приморье лодку с рыбаками едва не потопила акула, привлеченная прикормкой. Об этом сообщает телеграм-канал Svodka 25, опубликовав видео инцидента.
Все произошло в Уссурийском заливе недалеко от острова Русский. Любители рыбалки забросили садок с пойманной рыбой в воду, чем привлекли внимание хищника. Сначала акула просто кружила около судна, а затем внезапно напала, прокусив нижний баллон. Ее не отпугнул даже звук заведенного мотора.
Пострадавшим с трудом добрались до берега — на протяжении всего пути им пришлось подкачивать лодку, чтобы не оказаться под водой.
Ранее сообщалось, что американский турист серьезно пострадал после нападения акулы во время отдыха на островах Абако.
Читайте также: