Рыбаки прикормили акулу и едва не остались без лодки — видео

17 августа 2025, 11:52

В Приморье лодку с рыбаками едва не потопила акула, привлеченная прикормкой

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

В Приморье лодку с рыбаками едва не потопила акула, привлеченная прикормкой. Об этом сообщает телеграм-канал Svodka 25, опубликовав видео инцидента.