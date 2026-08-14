Объём произведённого в Подмосковье за год мёда достиг 387 тонн

14 августа 2026, 16:37

оригинал Фото: КФХ «Глушенков»

Пчеловодство в Подмосковье – не просто ремесло, а важная часть аграрной отрасли. По итогам 2025 года объём произведенного в регионе мёда достиг 387 тонн, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Там отметили, что в регионе насчитывается около 12 200 пчелосемей. Среди крупных сельхозпроизводителей и небольших хозяйств – пасека «Медовый сад», КФХ «Золино», «Сотовмед», КФХ «Знатный пчеловод», КФХ «ТехноВелес» и другие.



Чтобы порадовать себя настоящим подмосковным мёдом, стоит помнить простые правила выбора.

«Обращайте внимание на консистенцию. Качественный мёд постепенно кристаллизуется, но остаётся однородным. Оцените аромат продукта – он должен быть насыщенным и естественным, без посторонних нот. Проверьте прозрачность – лёгкая мутность допустима, а выраженные осадки или расслоение могут говорить о нарушениях при хранении или добавках», – рекомендовали в ведомстве.