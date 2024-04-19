«Россияне постоянно терпят»: Врач рассказал, как справиться с метеозависимостью

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Погодные условия в апреле очень неустойчивы. Погода резко меняется, что не может не сказываться на человеческом здоровье. Люди жалуются на головные боли, обессиливание. У кого-то даже идёт кровь из носа.
Врач-гериатр, геронтолог, специалист по старости, деменции и физической нагрузке Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» рассказал, почему организм человека так реагирует на погодные условия.
Также врач подробно разобрал симптомы метеозависимости.
Специалист пояснил, что лучшая профилактика метеозависимости — режим дня и отдыха: спать около 7,8,9 часов и поддерживать физическую активность умеренной интенсивности: прогулки, пробежки легкие, велосипедные прогулки.
Эксперт добавил, что при любом недомогании нужно обращаться к врачу, а не терпеть.
В завершении беседы Валерий Новоселов сказал, что нужно больше любить свой организм, свое тело и не забывать про физические нагрузки.
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«Мы находимся в непосредственной связи с окружающей средой. У нас закрепились определенные механизмы — ответ нашего организма изменениям окружающей среды. Среда в течение суток постоянно меняется, мы этого не замечаем. Наши человеческие ритмы тоже постоянно меняются. Например, ритм сердца, ритм мозга… Мы не можем быть постоянно готовы ко всему. Погода даже в динамике меняется. Состояние человека на стыке двух сред: внутренней и внешней. Они тесно контактируют», — отметил эксперт.
Также врач подробно разобрал симптомы метеозависимости.
«Метеозависимость — отражение снижения механизмов нашей адаптации: метаболической, биохимической, этногенетической. Что такое жизнеспособность организма? Способность не болеть, не быть метеозависимым, способность выносить большую нагрузку. Если идёт кровь из носа, то надо разбираться со свёртываемостью. Возможно, смотреть на заболевания. Может, вы аллергик и капаете препараты в нос, а слизистая тоненькая, сосудики поверхностно находятся. Люди еще постоянно отсмаркиваются. Опять же плохой сон и в целом режим влияет. А любая головная боль — это довольно сложный механизм. Целые книги об этом пишут», — поделился собеседник.
Специалист пояснил, что лучшая профилактика метеозависимости — режим дня и отдыха: спать около 7,8,9 часов и поддерживать физическую активность умеренной интенсивности: прогулки, пробежки легкие, велосипедные прогулки.
Эксперт добавил, что при любом недомогании нужно обращаться к врачу, а не терпеть.
«В каждом случае нужно индивидуально разбираться. Зачем терпеть что-то в жизни? Особенность россиян — это то, что мы постоянно терпим. В других странах при каждом чихе идут сразу к врачу. А наши терпят, мужчины обращаются к врачу в лет 50, когда уже на носилках приносят. Потому что всегда какие-то дела. Люди обращаются к врачам только в самом крайнем случае» — отметил специалист.
В завершении беседы Валерий Новоселов сказал, что нужно больше любить свой организм, свое тело и не забывать про физические нагрузки.
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Анастасия Бондарева