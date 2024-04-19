«Россияне постоянно терпят»: Врач рассказал, как справиться с метеозависимостью

Не всем собаководам удается спокойно выгулять одну собаку, а если у вас их две, прогулки могут превратиться в настоящее приключение. Хозяин должен быть вдвое внимательнее, осторожнее, опытнее и увереннее. Чтобы гулять с двумя собаками одновременно, важно заранее подготовиться самому и подготовить животных.