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Россияне потратили 4,7 млрд на обручальные и помолвочные кольца в 2024 году

Фото: iStock/artisteer

Фото: iStock/artisteer

Россияне потратили 4,7 млрд рублей на обручальные и помолвочные кольца в 2024 году, наибольший рост спроса был зафиксирован в Сочи, Саратове и Волгограде — до 91%. К соответствующим выводам пришло исследование аналитиков из SOKOLOV. Средний чек на такую покупку, как отмечается, составил 19 505 рублей.
«Самый высокий средний чек был зафиксирован в Калининграде — 24 668 рублей (+35%). На втором месте Санкт-Петербург (23 331 рубль, +32%), на третьем — Ростов-на-Дону (23 329 рублей, +25%). <…> Среди обручальных колец наибольшей популярностью пользовались изделия из золота (+4%), серебра (+9%), красного (+4%) и белого золота (+8%)», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.
В то же время после опроса дейтинг-сервиса Mamba стало известно, что половина россиян считает, что люди могут меняться и потому готовы вернуться к своим бывшим. Как пишут «Известия», изучившие итоги опроса, 61% опрошенных женщин заявили, что возвращаться к вторым половинкам из прошлого не стоит, а 39% — готовы вернуть партнера.


«Среди тех, кто всё-таки пытался вернуть отношения (53% мужчин и 49% женщин), большинство считает это ошибкой. Успешные воссоединения оказались редкостью: только 10% представителей сильного пола и 4% россиянок смогли восстановить отношения», — отмечает издание.
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В российском регионе начнут платить за рождение детей
В районе Татарстана будут платить по 10 тысяч рублей за рождение детей
31 января 2025, 21:23

Фото: iStock/molka

В Мамадышском районе Татарстана ввели новую выплату — 10 тысяч рублей за рождение детей. Об этом сообщает «Татар-информ». Для семей бойцов СВО, как отмечается, выплата будет вдвое больше — 20 тысяч рублей.
«Одно из главных условий получения выплаты: ребенок должен быть рожден в семье, которая проживает в Мамадышском районе, и рождение должно быть зарегистрировано отделом ЗАГС исполкома района. Средства выделяются из муниципального бюджета», — приводят в издании заявление администрации.
В материале указывается, что с начала 2025 года в муниципалитете родились 12 детей. Десять из них родились в многодетных семьях, причем в двух — это был седьмой ребенок, а в одной — пятый. Один ребенок появился на свет в семье участник СВО. Все семьи получат от 10 до 20 тысяч рублей.

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Татарстан привели в пример по благоустройству территорий
Замначальника УП РФ Грачев привел Татарстан как пример успешного благоустройства
31 января 2025, 21:15

Фото: iStock/RAndrey

Замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев привел Татарстан как пример успешного благоустройства территорий. Об этом сообщает «Татар-информ». По его словам, нужно смотреть на программу по созданию комфортной городской среды более широко.
«Сейчас уже обсуждается, как расширить программу, касающуюся комфортной городской среды. Уже того, с чего вы начали, недостаточно. Рамки стали шире, например, в Татарстане на региональные средства благоустраивают территории вокруг больниц и других социальных объектов», — пояснил он.
Грачев добавил, что в этой сфере следует привлекать самих горожан и ориентироваться на их мнение при принятии основных решений. По его мнению, так можно повысить доверие населения к институтам власти, а общественные территории станут популярнее у жителей.

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#татарстан
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В Госдуме раскрыли основные приемы мошенников
Депутат Немкин: мошенники адаптируют свои методы под актуальные события
31 января 2025, 21:06

Фото: iStock/Diy1

Мошенники адаптируют свои методы под актуальные жизненные события, в том числе стараясь вызвать положительные эмоции, и тем самым втираются жертве в доверие и получают от нее необходимое. Таким образом член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин прокомментировал информацию о том, что аферисты стали рассылать APK-файлы с троянцами под видом приглашений на свадьбу.
«Атака ориентирована на владельцев устройств Android, поскольку эта операционная система позволяет устанавливать приложения из неизвестных источников. Однако на самом деле жертва загружает вредоносное ПО Tria, которое может похищать данные, включая пароли, сообщения и банковскую информацию», — пояснил парламентарий в беседе с RT.
Вместе с тем управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев рассказал о еще одной похожей мошеннической схеме. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что аферисты добавляются в друзья в соцсетях и предлагают индивидуальный план питания за символическую цену в 50 рублей. Однако вместо разового списания, по его словам, у жертвы начинают списывать куда большие суммы.
«Не менее популярным становится использование фальшивых мобильных приложений для контроля питания или физической активности. Под предлогом предоставления премиум-функций эти приложения запрашивают доступ к конфиденциальной информации: банковским данным, истории посещений медицинских учреждений, а иногда и личным файлам на устройстве», — пишет издание.
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В Госдуме призвали разобраться тарифами в такси
Депутат Гусев призвал отменить комиссию в такси за «детский» тариф
31 января 2025, 20:59

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился в «Яндекс Такси» с призывом отменить комиссию за тариф «детский». По его словам, сервису следует установить ее на нулевом показателе.
Как отмечают «Известия», сейчас агрегатор снимает 22% с водителей за перевозку детей, а для пассажиров такие поездки часто обходятся на 50% дороже.
«Почему некоторые водители шарахаются от заказов с детьми? Потому что с детьми больше хлопот. Они могут капризничать, испачкать сиденья или их может укачать. В итоге машин такси не хватает. И выходит так, что поездки с детьми стоят дороже обычных. Надо мотивировать водителей возить пассажиров с детьми», — приводят в издании слова депутата.
В то же время в России все чаще женщины откладывают момент материнства, что влечет за собой рост числа обращений с жалобами на бесплодие. Как заявила психоаналитик Ирина Смолярчук, отложенное материниство — это осознанная позиция, так как такие женщины готовы рожать здоровых детей, но проблема в том, что поздно.

В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт пояснила, что сейчас в России женщины разделились на три категории. Первая является самой многочисленной, в нее входят те женщины, которые живут по наитию, без четких планов, и вопрос беременности они решают «на месте».
«Вторая категория — это ответственные женщины, которые планируют свою жизнь. Однако отложенное материнство часто путается у них с избеганием самого процесса. <…> Самая малочисленная категория — это адекватные мамы, которые планируя свою жизнь, включают материнство, с другой стороны — не избегают и не откладывают его», — раскрыла специалист.
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В 40 городах Подмосковья пассажирам МЖД напомнили правила безопасности
31 января 2025, 20:53

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На железнодорожных станциях в 40 городских округах Подмосковья одновременно провели масштабную акцию «Сохрани себе жизнь». В ней приняли участие волонтёры, представители регионального Минтранса, администраций муниципалитетов, транспортной полиции, ЦППК и РЖД, сообщили в пресс-службе министерства.
«Жителям и гостям региона рассказали о правилах безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и раздали около 3 тыс. информационных листовок. Железная дорога — место повышенной опасности. С начала года в Подмосковье на путях погибли 18 человек. Для профилактики травматизма на подмосковных станциях проводят обустройство элементов безопасности, а также дежурства и рейды. Более сотни волонтёров и сотрудников администраций округов предотвращают около 1 тыс. нарушений», – говорится в сообщениях.
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подобные акции на железной дороге в Подмосковье проходят регулярно. Нынешняя стала шестой.

В подмосковном Минтрансе призвали соблюдать правила безопасности на станциях и платформах – не отвлекаться на телефон, не слушать музыку в наушниках, ждать поезд на платформе за ограничительной линией, переходить пути только по переходам на разрешающий сигнал, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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Жестокое изнасилование, смерть любимых и онкология: почему ясновидящая Ванга не уберегла себя от страданий?
31 января 2025, 19:56

Ванга (Фото: кадр из фильма «Ванга. Пророчества»)

Ванга предсказала начало и конец Второй мировой войны, развал СССР и трагедию с башнями-близнецами в США, однако дар никак не помог ее близким. Экстрасенс не сумела вылечить супруга от алкоголизма, а тайного возлюбленного не спасла от самоубийства.
31 января исполняется 114 лет со дня рождения Ванги, которую называют величайшей ясновидящей ХХ века. О том, что известно о загадочной провидице, личная жизнь которой оказалась полной трагедий — в материале «Радио 1».

Бедность и слепота


Биография Ванги полна противоречий и загадок. До сих пор историки спорят о том, где родилась экстрасенс: в Струмице Северной Македонии или в болгарском Петриче. Стоит отметить, что девочка появилась на свет с очень слабым здоровьем, и мама с папой не были уверены в том, что она выживет. Только спустя два месяца малышка впервые заплакала. Тогда ей дали имя Вангелия, которое означает «благая весть».

Ванге было 3 года, когда ее мать умерла, а отец ушел воевать, оставив ребенка на попечение соседки. Вернувшись, мужчина переехал с дочкой в Ново-Село и женился во второй раз. Однако мачеха плохо относилась к падчерице, используя ее как рабочую силу.

В детстве Вангелия любила странную игру: с повязкой на лице она искала в комнате предметы или «лечила» кукол. Когда девочке исполнилось 12, то в ее жизни произошла трагедия. Согласно одной из версий, Вангу унес с пастбища смерч, а когда ее нашли, глаза были плотно забиты песком. Денег на операцию у родителей не было, и через 4 года Ванга окончательно потеряла зрение.

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По другой версии, которую высказала журналист Святослава Тодоркова из Болгарии, в 1923 году местные жители обнаружили на окраине общины изнасилованную девочку, которой преступники выкололи глаза. Эту информацию подтверждает и полицейский рапорт, и бесплодие самой Ванги. О недуге девушка узнала через много лет.

Вскоре Ванга переехала жить в Дом слепых в Сербии. Здесь ее научили вязать, играть на фортепиано, читать и вести хозяйство, что пригодилось девушке, когда мачеха скончалась при родах. Будущий медиум стала ухаживать за отцом, младшими братьями и сестрами, а также готовила и убирала дом. А в начале 40-х по региону разнесся слух, что Ванга обрела дар предвидения. По словам экстрасенса, во сне к ней явился Иоанн Златоуст и сообщил, что отныне будущее ей открыто.

Дар или миф


Односельчане говорили, что Ванга могла общаться с Богом и умершими, а когда впервые впала в транс, предсказала начало Второй Мировой войны. Сначала она делилась видениями только с подругами, боясь, что ее признают сумасшедшей. Спустя время она заключила, что способна исцелять и помогать людям, а значит, обрела небесный дар, а не проклятье.

Все началось с разговоров с родственниками солдат: люди интересовались, вернутся ли родные домой живыми. Постепенно слава о болгарской ясновидещей разнеслась по всему миру, и Ванге пришлось общаться с посетителями ежедневно с раннего утра и до самой ночи.

Ванга (Фото: кадр из передачи «Ванга. Запретная любовь»)

К медиуму приходили известные политики, и, вероятно, это стало причиной, по которой ей покровительствовала член Политбюро ЦК Болгарской компартии Людмила Живкова. Поначалу Ванга работала бесплатно, а с 1967-го ее оформили как госслужащую с зарплатой 200 левов в месяц.

Неточные временные описания и возможность по-разному трактовать короткие изречения стали причиной для сомнений в феномене Ванги. С особым скепсисом к экстрасенсу относились и советские следователи.

Однако большинство людей, веривших в мистику, не сомневались, что Ванга предсказала конец Второй мировой, смерть Сталина и другие важные события.

Личные несчастья Ванги


По слухам, первую любовь Вангелия встретила в стенах Дома слепых, однако смерть мачехи и вынужденное возвращение в дом отца внесли свои коррективы.

По словам Вангелии, Димитр Гуштеров из села Крынджилица пришел к ней на сеанс, чтобы узнать, кто убил его брата. Димитр собирался жениться на подруге детства, но уже через неделю расстался с избранницей и сделал предложение ясновидящей. Примечательно, что охранник Ванги Петр Костадинов утверждал, что на приеме у Ванги Гуштеров никогда не бывал.

Незадолго до свадьбы Димитр признался близким, что Вангелия якобы вынудила его жениться. Провидицу многие боялись, и мужчина решил не противиться судьбе, так как верил в ее предсказания. Однако вскоре мужчина запил и умер от цирроза печени в 37 лет.

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Была в жизни Ванги и еще одна несчастная любовь. Женатый сосед Иван Благой сам стал проявлять интерес к провидице, считая ее особенной. Чтобы быть ближе к избраннице, Благой устроился работать ее телохранителем. Однако счастливой семейной жизни не получилось: мужчина страдал манией преследования, а его психологическое состояние ухудшалось ежедневно. В результате, Благой совершил самоубийство возле дома слепой провидицы.

Приемный сын


Одиночество угнетало Вангу, возможно, по этой причине она стала крестной для многих детей соседей. Однажды к ней пришла женщина, которая пожаловалась, что все ее новорожденные малыши умирают. Медиум сказала, что вскоре у посетительницы появится сын, которого нужно назвать Димитром. Так и произошло, и вновь Вангелия крестила ребенка.

Спустя несколько лет подросший мальчик пришел домой к провидице и попросил остаться. Приемный сын медиума получил образование, стал юристом и женился по любви. Позднее у ясновидящей появилась и названая дочь, Виолетта. По словам знакомых, обоим наследникам медиум дала возможность встать на ноги и реализоваться в жизни.

Последние 20 лет Ванга провела в селе Рупите, где продолжала принимать посетителей. Ванга умерла 11 августа 1996 года в Софии в клинике «Лозинец» от рака правой груди, отказавшись от лечения и проведения хирургической операции.

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В Подмосковье начали отбор площадок для сдачи норм ТехноГТО на золотые значки
31 января 2025, 19:20

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

В Московской области стартовал отбор площадок для сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки. Об этом сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Комплекс ТехноГТО – часть Национальной технологической олимпиады. Получить статус очной площадки могут школы, вузы, центры дополнительного образования и другие образовательные организации региона. Приём заявок на получение статуса очной площадки продлится до 2 марта. Все условия можно найти на сайте.

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

«Запуск первых очных площадок ТехноГТО – следующий этап развития проекта. Принимать нормативы и выдавать золотые значки смогут любые организации в любом количестве, отвечающие требованиям отбора. Сегодня в рамках проекта сдано уже свыше 50 тыс. нормативов ТехноГТО по кибербезопасности, электронике, применению беспилотников, фактчекингу и так далее. Около 2 тыс. человек заработали серебряные и бронзовые значки. Возможность сдать ТехноГТО на золотой значок появится уже весной, когда начнут работать первые площадки», – рассказал ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Допуск к сдаче очных нормативов ТехноГТО участник получает после прохождения не менее пяти онлайн-нормативов на 70 и более баллов. Все задания доступны на сайте. Они максимально приближены к реальным жизненным ситуациям – от настройки безопасного интернета до работы с навигационными приложениями и ведения соцсетей. Золотой значок получают участники, успешно сдавшие два очных норматива.
«Постепенно очные площадки ТехноГТО откроются во всех регионах страны. Победители и призёры конкурса получают до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Это значительно увеличивает шансы для поступления в выбранный вуз», – отметил гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

На прошедшем в Новосибирске в октябре международном форуме-выставке «Учебная Сибирь» участники ТехноГТО впервые смогли сдать очные нормативы по направлениям «Электроника дома» и «Кибербезопасность». Свои силы попробовали 43 школьника. Трое из них получили золотые значки.

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

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«Операция наркотики»: Адвокат объяснил, как себя вести при внезапном обыске полицейскими
Адвокат Мельников: россияне имеют право фиксировать обыск полицейскими на видео
31 января 2025, 19:08

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В редакцию «Радио 1» обратились читатели, рассказав свою неприятную историю: пару дней назад в центре Москвы их, передвигающихся на такси, остановили полицейские и стали с ног до головы обыскивать. Они аргументировали это тем, что проводится «операция по отслеживанию запрещенных веществ». Однако рядом не было понятых и не велась видеосъемка. Ошеломленные поведением стражей порядка читатели растерялись и не знали, как себя вести.
Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с «Радио 1» сообщил, что в последнее время наблюдается ухудшение уровня компетентности сотрудников полиции в части соблюдения прав граждан.

«Уже набирают обороты какие-то видео с видеорегистраторов, где сотрудник полиции пытается залезть в телефон, в личные вещи. Проводят обыски без понятых, без видеопротокола. Такое ощущение, что маловато инструктажа для рядовых сотрудников. Это не может не вызывать обеспокоенность», — сказал он.

Адвокат пошагово рассказал, как поступать в подобной ситуации.
  1. Попросить документы сотрудников.
  2. Фиксировать все на видео: аккуратно включить мобильный телефон и снимать все, что происходит. Человек на это имеет право. Если спросят цель, то ответить, что вы хотите удостовериться, что ничего не будет подброшено.
  3. Написать жалобу: посмотреть, кто начальник Управления безопасности региона, в котором вы находитесь (это можно найти в интернете или через сайт Министерства внутренних дел). Далее написать на его имя жалобу с просьбой провести проверку законности действий сотрудника. Также жалобу можно написать в прокуратуру — вы никого не обвиняете, просто просите проверить.

По словам Мельникова, такие жалобы станут сигналом для того, чтобы руководство полиции принимало меры по разъяснительной работе в части проведения любых мероприятий.
«Естественно, такого быть не должно было. "Операция" — это не основание для проведение обыска. Человек должен вызывать подозрение по каким-либо основаниям. А если поступает большое количество жалоб на сотрудника, то его надо увольнять», — объяснил специалист.

Он добавил, что о таких случаях нужно говорить, потому что это влияет на работу правоохранительных органов в целом.

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#полиция
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«Диктант Победы» в этом году пройдёт 25 апреля
31 января 2025, 18:51

Фото: телеграм-канал «Диктант Победы»

Международную патриотическую акцию «Диктант Победы» проведут 25 апреля. Об этом объявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на заседании оргкомитета Единой России «Наша Победа», сообщили в пресс-службе оргкомитета.
Акция по традиции пройдёт на региональных площадках по всей России, за рубежом, а также на сайте. В прошлом году в ней приняли участие свыше 2 млн. человек на более чем 30 тыс. площадок по всему миру.

Участники заседания оргкомитета «Наша Победа» подвели итоги работы в прошедшем году и рассказали о планах на год 80-летия Великой Победы. Они назвали сохранение исторической правды одним из приоритетов работы Единой России.

На заседании также был дан старт Всероссийскому конкурсу музеев общеобразовательных организаций «Знать, чтобы помнить». В прошлом году его участниками стали 1,4 тыс. музеев школ и вузов из 81 региона. Их экспозиции посвящены землякам – участникам СВО. Победителями федерального этапа стали 90 музеев.
«Мероприятиями в год 80-летия Победы мы закладываем фундамент в воспитание подрастающего поколения. Мы чествуем наших ветеранов, тех, кто работал в тылу, в госпиталях. Конечно, сегодня говорим о других участниках военных конфликтов, локальных войн, участниках спецоперации. Все эти категории должны быть в обязательном порядке охвачены», – сказал секретарь Генсовета Единой России Владимир Якушев.
Подробнее планы партии на 2025 год представлены в видео.

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