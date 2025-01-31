Россияне потратили 4,7 млрд на обручальные и помолвочные кольца в 2024 году

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Россияне потратили 4,7 млрд рублей на обручальные и помолвочные кольца в 2024 году, наибольший рост спроса был зафиксирован в Сочи, Саратове и Волгограде — до 91%. К соответствующим выводам пришло исследование аналитиков из SOKOLOV. Средний чек на такую покупку, как отмечается, составил 19 505 рублей.
«Самый высокий средний чек был зафиксирован в Калининграде — 24 668 рублей (+35%). На втором месте Санкт-Петербург (23 331 рубль, +32%), на третьем — Ростов-на-Дону (23 329 рублей, +25%). <…> Среди обручальных колец наибольшей популярностью пользовались изделия из золота (+4%), серебра (+9%), красного (+4%) и белого золота (+8%)», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.В то же время после опроса дейтинг-сервиса Mamba стало известно, что половина россиян считает, что люди могут меняться и потому готовы вернуться к своим бывшим. Как пишут «Известия», изучившие итоги опроса, 61% опрошенных женщин заявили, что возвращаться к вторым половинкам из прошлого не стоит, а 39% — готовы вернуть партнера.
«Среди тех, кто всё-таки пытался вернуть отношения (53% мужчин и 49% женщин), большинство считает это ошибкой. Успешные воссоединения оказались редкостью: только 10% представителей сильного пола и 4% россиянок смогли восстановить отношения», — отмечает издание.Читайте также:
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