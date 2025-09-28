Россияне потратили 600 миллионов рублей на «козлиные тапки»
В августе россияне поставили рекорд и потратили почти 600 млн рублей на покупку таби — традиционной японской разновидности балеток с раздельным носком, которую в народе называют «козлиными тапками». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил, что траты на эту обувь в 2025-м достигли максимального уровня за последние четыре года.
Эксперты отметили, что расходы оказались неожиданно высокими и превысили затраты россиян на кафе и продукты питания за аналогичный период. Наибольшую популярность таби приобрели в Москве и Санкт-Петербурге.
Изначально таби были частью традиционного японского костюма, которая обеспечивала комфорт и естественное положение пальцев ног. В последнее время эта обувь стала модным аксессуаром по всему миру.
