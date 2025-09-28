Россияне потратили 600 миллионов рублей на «козлиные тапки»

28 сентября 2025, 18:59

SHOT: россияне потратили почти 600 миллионов рублей на тапки таби

Фото: iStock/bungoume

В августе россияне поставили рекорд и потратили почти 600 млн рублей на покупку таби — традиционной японской разновидности балеток с раздельным носком, которую в народе называют «козлиными тапками». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.