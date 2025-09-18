В Петербурге демонтировали нелегальные ларьки с арбузами и обувью

18 сентября 2025, 13:58

Фото: iStock/Anton Novikov

В Санкт-Петербурге убрали ларьки, которые нелегально торговали арбузами, дынями и обувью. Об этом сообщает корреспондент «Петербургского дневника».





Отмечается, что одна незаконная палатка находилась у станции метро «Лиговский проспект», а вторая — в Петродворцовом районе. Оба торговых объекта обратили на себя внимание местных властей. На места приехали инспекторы и выяснили, что у торговцев отсутствуют документы.





«На них составили протокол, а продукцию изъяли. Арбузы и дыни отправили на склад временного хранения», — говорится в материале издания.

«Также в несанкционированном торговом павильоне изъято 23 литра пива и 4 литра спиртосодержащей жидкости. На территории, прилегающей к развлекательным заведениям, сотрудники госавтоинспекции выявили 12 правонарушений», — отметили в ведомстве.