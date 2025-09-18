В Петербурге демонтировали нелегальные ларьки с арбузами и обувью
В Санкт-Петербурге убрали ларьки, которые нелегально торговали арбузами, дынями и обувью. Об этом сообщает корреспондент «Петербургского дневника».
Отмечается, что одна незаконная палатка находилась у станции метро «Лиговский проспект», а вторая — в Петродворцовом районе. Оба торговых объекта обратили на себя внимание местных властей. На места приехали инспекторы и выяснили, что у торговцев отсутствуют документы.
«На них составили протокол, а продукцию изъяли. Арбузы и дыни отправили на склад временного хранения», — говорится в материале издания.
Тем временем в Новокузнецке полицейские, дружинники и сотрудники Росгвардии провели масштабный профилактический рейд «Ночь» по ночным клубам и торговым точкам. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
В рамках мероприятия полицейские обошли пять ночных развлекательных заведений и торговых точек в разных районах города и выявили множество нарушений.
«Также в несанкционированном торговом павильоне изъято 23 литра пива и 4 литра спиртосодержащей жидкости. На территории, прилегающей к развлекательным заведениям, сотрудники госавтоинспекции выявили 12 правонарушений», — отметили в ведомстве.