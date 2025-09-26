Россиянам назвали причины боли в пятке
Хирург Умнов: боль в пятке может возникнуть из-за гнойного воспаления костей
Боли в пятках могут возникать из-за переутомления или серьёзных патологий. Об этом предупредил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
Причинами болей в пятках могут стать длительное нахождение на ногах, переломы, воспалительные процессы, а также сахарный диабет, который вызывает хроническое воспаление связок и образование болезненной пяточной шпоры. При этом самыми опасными состояниями являются гнойные заболевания костей, например, остеомиелит, а также нейропатии и сдавления нервов.
Для выявления причины болей необходимо обратиться к врачу, поскольку самолечение в этом случае недопустимо.
«Ношение тесной обуви или обуви на высоком каблуке также повышает давление на пяточную область, нарушает кровообращение и приводит к воспалению и микротравмам. У людей с избыточным весом боли могут быть выражены сильнее из-за повышенной нагрузки на стопы», — отметил Умнов в разговоре с «Известиями».
В свою очередь кандидат медицинских наук, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского университета Минздрава России Кирилл Казаков рассказал «Газете.Ru», что обувь на каблуках вредит здоровью ног.
«Стопа человека образует своды, состоящие из трех арок. Обувь на высоких каблуках (шпильках) бывает с узкими носками, при ее ношении третьи пальцы стоп приподнимаются, а первые и пятые — опускаются. Если говорить коротко, пальцы располагаются волнообразно», — пояснил врач.
По его словам, обувь на высоком каблуке повышает риск получения травм из-за смещения центра тяжести, приводит к врастанию ногтей, деформации пальцев, заболеваниям коленных и тазобедренных суставов.
Казаков призвал ходить на каблуках медленно, избегать неровных поверхностей и переобуваться в случае появления первых болей в ногах.