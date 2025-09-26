Россиянам назвали причины боли в пятке

26 сентября 2025, 16:52

Хирург Умнов: боль в пятке может возникнуть из-за гнойного воспаления костей

Фото: iStock/grinvalds

Боли в пятках могут возникать из-за переутомления или серьёзных патологий. Об этом предупредил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.





Причинами болей в пятках могут стать длительное нахождение на ногах, переломы, воспалительные процессы, а также сахарный диабет, который вызывает хроническое воспаление связок и образование болезненной пяточной шпоры. При этом самыми опасными состояниями являются гнойные заболевания костей, например, остеомиелит, а также нейропатии и сдавления нервов.



Для выявления причины болей необходимо обратиться к врачу, поскольку самолечение в этом случае недопустимо.





«Ношение тесной обуви или обуви на высоком каблуке также повышает давление на пяточную область, нарушает кровообращение и приводит к воспалению и микротравмам. У людей с избыточным весом боли могут быть выражены сильнее из-за повышенной нагрузки на стопы», — отметил Умнов в разговоре с «Известиями».

«Стопа человека образует своды, состоящие из трех арок. Обувь на высоких каблуках (шпильках) бывает с узкими носками, при ее ношении третьи пальцы стоп приподнимаются, а первые и пятые — опускаются. Если говорить коротко, пальцы располагаются волнообразно», — пояснил врач.