Картаполов, Кондратьев, Карасин, Довлатова об обложке Time: Путин — человек года

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сенатор от Курской области Алексей Кондратьев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и телеведущая Алла Довлатова назвали настоящим человеком года президента России Владимира Путина. Об этом они заявили в беседе с NEWS.ru, комментируя решение американского журнала Time объявить избранного президента США Дональда Трампа человеком года.
«Я считаю человеком года нашего президента Владимира Владимировича Путина, потому что он наше всё. Он — человек этого года. Я уверен, что будет и следующего, и многих других», — отметил Картаполов в беседе с изданием.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя назначение Трампа человеком года по версии американского журнала Time, заявила, что избранный президент США Дональд Трамп стал символом надежды в борьбе с либеральной диктатурой, вопреки двум покушениям на него.
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