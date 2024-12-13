Путин подписал закон, который радикально меняет правила дарения недвижимости

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Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который радикально меняет правила дарения недвижимости между гражданами. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
Теперь для того, чтобы договор дарения стал действительным, он должен быть обязательно удостоверен нотариусом. Этот шаг, как уверяют эксперты, укрепит гражданский оборот и защитит граждан от мошенничества и неправомерных действий.
Согласно новой редакции Гражданского кодекса РФ, нотариус будет не только удостоверять сделки, но и проверять дееспособность сторон, а также информировать их о юридических последствиях заключаемой сделки. Это нововведение направлено на предотвращение ситуаций, когда сделки могут быть совершены под давлением или в условиях обмана. Закон вступит в силу через 30 дней после публикации.
Пенсионеры имеют право на дополнительные льготы и гарантии, которые направлены на улучшение качества их жизни и снижение финансовой нагрузки. Одна из таких привилегий — освобождение от определённых выплат. «Радио 1» расскажет за что пенсионеры не должны платить в 2024 году.
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Согласно новой редакции Гражданского кодекса РФ, нотариус будет не только удостоверять сделки, но и проверять дееспособность сторон, а также информировать их о юридических последствиях заключаемой сделки. Это нововведение направлено на предотвращение ситуаций, когда сделки могут быть совершены под давлением или в условиях обмана. Закон вступит в силу через 30 дней после публикации.
Пенсионеры имеют право на дополнительные льготы и гарантии, которые направлены на улучшение качества их жизни и снижение финансовой нагрузки. Одна из таких привилегий — освобождение от определённых выплат. «Радио 1» расскажет за что пенсионеры не должны платить в 2024 году.
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Дарья Осипова