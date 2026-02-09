Достижения.рф

Россияне пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram

Фото: iStock/Tippapatt

Жители России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.



За сутки о сбое в работе мессенджера сообщили более 1,3 тысячи пользователей. Больше всего жалоб поступило от жителей Тюменской, Магаданской, Новосибирской и Сахалинской областей, а также из республики Мордовия.

В частности, пользователи писали о проблемах с загрузкой медиафайлов и приходом оповещений. Также многие жаловались на работу мобильного приложения. Причины неполадок пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что россияне теперь могут публиковать истории в Telegram без оформления платной Premium-подписки. Функция стала бесплатной 6 февраля.

Лидия Пономарева

