Стало известно, какой российский хостинг обошел YouTube и завоевал сердца миллионов
В январе 2026 года «VK Видео» стал самым популярным видеохостингом в России, опередив YouTube и Rutube.
Согласно данным Mediascope, количество пользователей достигло 82,8 миллиона, увеличившись на 1,2 миллиона по сравнению с декабрем 2025 года. В то же время аудитория YouTube сократилась до 65,9 миллиона, а Rutube потерял часть своих пользователей, составив 47,7 миллиона против 48,2 миллиона в декабре.
Сервис также лидирует по числу ежедневных пользователей: в январе их стало 42,2 миллиона, в то время как у YouTube этот показатель составил 22 миллиона, а у Rutube — всего 8,3 миллиона.
«VK Видео» — это крупнейшая российская видеоплатформа и стриминговый сервис, запущенный компанией VK в 2021 году, выступающий аналогом YouTube. Сервис предлагает обширную библиотеку контента, включая эксклюзивные шоу, фильмы, сериалы, прямые трансляции, пользовательские видео, а также короткие ролики.
