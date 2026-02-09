Стало известно, какой российский хостинг обошел YouTube и завоевал сердца миллионов

09 февраля 2026, 13:11

Mediascope: «VK Видео» стал самым популярным видеохостингом у россиян в январе

Фото: iStock/Anastasia_Prish

В январе 2026 года «VK Видео» стал самым популярным видеохостингом в России, опередив YouTube и Rutube.