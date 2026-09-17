Россияне пожаловались на сыпь и расстройства желудка после поездок в Китай

17 сентября 2026, 12:51

Фото: iStock/Doucefleur

Российские туристы рассказали о кишечных расстройствах и появлении крапивницы во время пребывания в Китае. Среди возможных источников инфекции называют некачественную воду, сырую пищу и недостаточно приготовленное мясо. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.