Россияне пожаловались на сыпь и расстройства желудка после поездок в Китай
Российские туристы рассказали о кишечных расстройствах и появлении крапивницы во время пребывания в Китае. Среди возможных источников инфекции называют некачественную воду, сырую пищу и недостаточно приготовленное мясо. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
36-летняя жительница Санкт-Петербурга Рината путешествовала по Китаю вместе с мужем. Под конец поездки на ее коже появились красные пятна. За медицинской помощью она не пошла, поскольку супруги планировали вылет на Бали.
На индонезийском острове самочувствие женщины ухудшилось. Отпуск завершился госпитализацией: медики выявили кишечную инфекцию и крапивницу, возникшую на ее фоне.
Еще одна россиянка, Лана, живет в Китае около года из-за работы. За это время она дважды сталкивалась с кожной сыпью и проблемами с пищеварением. Женщина лечится самостоятельно, используя местное средство от диареи и активированный уголь.
Антигистаминные лекарства способны уменьшить проявления крапивницы, однако при боли в животе, диарее, рвоте или высокой температуре врачи рекомендуют не откладывать визит в клинику.
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