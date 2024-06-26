Россияне признались в снижении стимула к работе летом

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Большинство россиян оценивает желание работать летом по сравнению с другими временами года как низкое. Таковы итоги опроса, проведённого исследовательским центром «Консоль.Про».
«50% респондентов оценили его как низкое, 39% – как среднее. И лишь 11% отметили, что с приближением тёплого сезона их мотивация растёт», – приводят «Известия» результаты исследования.Главными причинами нежелания заниматься трудовой деятельностью опрошенные считают отсутствие возможности сфокусироваться на задачах из-за тёплого сезона. Таких опрошенных – 40%. Еще 22% хотят больше отдыхать, а 17% уделяют время встречам с близкими и друзьями.
При этом почти половина опрошенных отмечает, что летом соблюдает баланс между работой и личной жизнью. Не могут грамотно распределить собственное время 29% опрошенных. Половина респондентов, 53%, признаёт, что летом больше часов тратит на себя, 47% – на работу.
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