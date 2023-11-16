Россияне раскрыли ежемесячные траты на еду

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Опрос выявил, что 40% россиян расходуют от 5 до 15 тысяч рублей на питание в месяц на одного человека.
Еще 26% тратят от 15 до 30 тысяч. Кроме того, за последний год 21% опрошенных стали придерживаться более здорового питания. Эти данные по результатам исследования ЭФКО и A2:Research, пишет lenta.ru.
Также стало известно, что каждый десятый стремится уменьшить потребление мяса, но не полностью исключать его из рациона. 34% россиян считают фрукты наиболее полезными в рационе, 28% отдают предпочтение овощам, а 20% акцентируют внимание на продуктах с высоким содержанием белка.
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«Каждый пятый человек перестал добавлять сахар в чай или кофе, а 17% установили ограничение на количество сладостей, употребляемых ежедневно. Укрепление иммунитета и желание быть более энергичными становятся основными мотиваторами для здорового образа жизни в России. Для этого люди занимаются спортом, устраивают разгрузочные дни и экспериментируют с интуитивным питанием», — отмечается в исследовании.
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Артем Кузьмин