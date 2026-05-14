Россияне раскрыли, где держат сбережения
Россияне чаще выбирают накопительные счета и вклады для хранения сбережений. Такой вариант указали 38% участников опроса сервиса «Выберу.ру». Об этом пишет РИА Новости.
Наличные и обычные дебетовые карты без функции накопления заняли второе место. Их назвали 17% респондентов. Еще 14% направляют деньги в облигации. Валюту для этой цели выбирают 12%. Акции привлекают 9% опрошенных. Золото и другие драгоценные металлы предпочитают 7%. Лишь 3% вкладываются в более рискованные инструменты.
Исследование показало и подход к накоплению. Около 37% россиян откладывают деньги время от времени, когда появляются свободные средства. Еще 29% сразу после получения дохода переводят в запас фиксированную сумму.
Автоматические механизмы используют 18% участников опроса. Речь идет об округлении трат и переводе разницы на специальный счет. Почти не формируют сбережения 16% россиян.
