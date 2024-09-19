Россияне высказали негативное отношение к квадробингу

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Опрос ВФокусе Mail показал, что 72% россиян испытывают негативное отношение к такому явлению, как квадробинг.
При этом 17% опрошенных заявили, что что-то слышали о таком явлении, а 11% вовсе ничего про это не знают. Как передаёт Газета.ру, 91% российских родителей указали, что их дети не увлекаются квадробингом, в то время как 7% отметили, что их чада интересуются данной тематикой.
А аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» выяснили, что 33% россиян использую нейросети и ИИ для получения дополнительного дохода. 22% из них отметили, что с помощью новых технологий их прибыль увеличилась до 15%.
Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают основными преимуществами самозанятых возможность совмещения работы по найму и самозанятости, а также минимальная отчётность.
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А аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» выяснили, что 33% россиян использую нейросети и ИИ для получения дополнительного дохода. 22% из них отметили, что с помощью новых технологий их прибыль увеличилась до 15%.
«18% опрошенных сообщили об увеличении своего заработка в пределах от 16 до 30%, а 13% заявили о росте на 31-50%. Более существенный прирост дохода наблюдается у 11% опрошенных. 7% россиян отметили увеличение в диапазоне от 71 до 90% и ещё столько же — в пределах от 91 до 100%», — приводит RT результат исследования.
Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают основными преимуществами самозанятых возможность совмещения работы по найму и самозанятости, а также минимальная отчётность.
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Мелисса Тимофеева