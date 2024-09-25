Россияне раскрыли отношение к подделкам известных брендов

Фото: iStock/Ralf Liebhold
Сервис по выкупу и доставке товаров из-за рубежа CDEK.Shopping провел исследование, в котором выяснил, как россияне относятся к копиям люксовых брендов.
Результаты исследования публикуют «Известия».
Согласно опросу, более 42% россиян покупают только оригинальную продукцию от известных брендов. При этом более трети опрошенных ответили (34,6%), что готовы носить псевдобрендовую вещь. Однако каждый пятый (18,8%) и вовсе не станет покупать товары известных брендов, так как не может определить их оригинальность.
Более трети россиян предпочитают приобретать только оригинальную парфюмерию и косметику. Однако существует мнение, что поддельные товары в этих нишах могут быть некачественными и вызывать проблемы со здоровьем.
Так, 36,1% опрошенных высказываются против подделок, в то время как 28,3% не видят в них ничего плохого и считают, что они могут быть качественными. Примерно для четверти россиян наличие бренда у товара не имеет значения, так как они считают, что все косметические продукты производятся на одном заводе.
Лишь 7,6% россиян покупают копии брендовой косметики. Однако гораздо большая часть населения носит поддельные аксессуары (32,7%), обувь (27,2%), верхнюю одежду (около 20%) и даже нижнее бельё от люксовых марок (13,8%).
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Согласно опросу, более 42% россиян покупают только оригинальную продукцию от известных брендов. При этом более трети опрошенных ответили (34,6%), что готовы носить псевдобрендовую вещь. Однако каждый пятый (18,8%) и вовсе не станет покупать товары известных брендов, так как не может определить их оригинальность.
Более трети россиян предпочитают приобретать только оригинальную парфюмерию и косметику. Однако существует мнение, что поддельные товары в этих нишах могут быть некачественными и вызывать проблемы со здоровьем.
Так, 36,1% опрошенных высказываются против подделок, в то время как 28,3% не видят в них ничего плохого и считают, что они могут быть качественными. Примерно для четверти россиян наличие бренда у товара не имеет значения, так как они считают, что все косметические продукты производятся на одном заводе.
Лишь 7,6% россиян покупают копии брендовой косметики. Однако гораздо большая часть населения носит поддельные аксессуары (32,7%), обувь (27,2%), верхнюю одежду (около 20%) и даже нижнее бельё от люксовых марок (13,8%).
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Элина Позднякова