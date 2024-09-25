Россияне раскрыли отношение к подделкам известных брендов

26 сентября в народном календаре отмечается Корнилов день, который связан с именем святого Корнилия. Этот день имеет богатую историю и множество традиций, которые передаются из поколения в поколение. Редакция «Радио 1» расскажет, что можно и нельзя делать в этот день, какие народные приметы и обычаи существуют.