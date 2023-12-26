Новый год Дракона 2024: оригинальные поздравления для коллег, друзей, родителей

В новогоднюю ночь принято обмениваться подарками и поздравлениями. Чтобы исключить банальное «С Новым годом, с новым счастьем!», следует подумать о том, какие слова прозвучат более искренне. Редакция «Радио 1» расскажет, как вдохновится и произнести теплые и оригинальные пожелания в самый волшебный зимний праздник.