Россияне рассказали об основных способах борьбы со стрессом

04 февраля 2026, 08:17

РИА Новости: россияне чаще всего выбирают прогулку как способ борьбы со стрессом

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Исследование холдинга «Ромир» показало, что россияне все чаще обращаются к прогулкам на свежем воздухе для борьбы со стрессом. В 2025 году 46% опрошенных выбрали этот способ, что делает его самым популярным. Об этом пишет РИА Новости.