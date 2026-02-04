Россияне рассказали об основных способах борьбы со стрессом
Исследование холдинга «Ромир» показало, что россияне все чаще обращаются к прогулкам на свежем воздухе для борьбы со стрессом. В 2025 году 46% опрошенных выбрали этот способ, что делает его самым популярным. Об этом пишет РИА Новости.
Стресс затронул 41% граждан, что на четыре процентных пункта больше, чем в 2024 году. Привычка «заедать стресс» потеряла популярность: лишь 31% респондентов использовали еду как способ справиться с напряжением, в то время как в предыдущие годы этот показатель составлял 33-34%.
Кроме того, четверть россиян (26%) находит облегчение в общении с животными. Столько же людей принимают витамины и БАДы для улучшения самочувствия. Правильное питание стало антистрессом для 23% граждан, а 18% занимаются спортом.
Читайте также: