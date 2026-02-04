В российском аэропорту ввели ограничения на полеты
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. Об этом пишет РИА Новости.
Эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов и минимизацию рисков, связанных с возможными угрозами, которые могут возникнуть в воздушном пространстве над регионом.
