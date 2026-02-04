Мошенники придумали схему обмана с фейковым задержанием курьера аферистов

04 февраля 2026, 01:26

Фото: iStock/Diy13

В России выявили новую схему мошенничества, при которой преступники представляются сотрудниками полиции и вовлекают жертв в фейковое задержание курьера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.





По данным ведомства, злоумышленник связываеся со своей целью по телефону. Он представляется полицейским и сообщает о якобы проведении операции против группы мошенников, обманывающей пенсионеров.



Гражданину РФ предлагают оказать содействие, передав курьеру свои накопления — для «доказательства в рамках спецоперации». Жертве обещают мгновенный возврат всех средств после задержания аферистов.



Однако связь с псевдополицейскими прекращается, как только россиянин отдает деньги, и обещанного возврата средств не происходит. Таким образом, человек полностью лишается своих сбережений.