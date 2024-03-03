Россияне рассказали, сколько денег тратят на подарки

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Россияне признались, сколько денег тратят на подарки, кому и на какие праздники чаще всего их делают. Об это сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос restore.
Выяснилось, что 54% респондентов в среднем на подарки и подарочные карты тратят до 5 тыс. руб. на одного получателя. Еще 36% — от 5 до 20 тыс. руб. и 10% — на сумму более 20 тыс. руб.
Чаще всего дарят подарки на День рождения (88%) и Новый год (80%). На 8 Марта подарки готовят 65% россиян, на 23 Февраля — 48%, на свадьбы — 36%, на 14 Февраля — 24%, на новоселье — 20%, День Матери или Отца — 18% и Рождество — 12%. При этом 31% опрошенных ответили, что им не нужен повод, чтобы дарить подарки.
Чаще всего респонденты дарят подарки родителям или второй половинке (по 66%). 57% опрошенных — друзьям, 45% — детям, 44% — братьям и сестрам, 39% — коллегам и партнерам, а 25% — дальним родственникам и знакомым.
Чаще всего подарком становится какой-то предмет (49%), в 26% случаях — деньги, а в 25% — подарочные карты и сертификаты.
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Чаще всего дарят подарки на День рождения (88%) и Новый год (80%). На 8 Марта подарки готовят 65% россиян, на 23 Февраля — 48%, на свадьбы — 36%, на 14 Февраля — 24%, на новоселье — 20%, День Матери или Отца — 18% и Рождество — 12%. При этом 31% опрошенных ответили, что им не нужен повод, чтобы дарить подарки.
Чаще всего подарком становится какой-то предмет (49%), в 26% случаях — деньги, а в 25% — подарочные карты и сертификаты.
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Ювелина Бернст