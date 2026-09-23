Пропавшего мужчину нашли живым после аварии на квадроцикле в лесу под Красноярском
Мужчину, который уехал в лес под Красноярском и попал там в аварию, нашли живым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя отряда «ЛизаАлерт» Серафиму Чооду.
Уточняется, что 21 сентября молодой человек перевернулся в чаще на квадроцикле. Поздно вечером ему удалось связаться с родными и сообщить, что он находится в лесу и нуждается в помощи. Район поисков отличался сложным рельефом, счет шел на часы. Дополнительную опасность представляло собой то, что на территории были возможны выходы медведей.
По словам Чооду, пропавшего обнаружили с помощью беспилотника. На место оперативно прибыли участники поискового отряда и спасатели, которые вывели мужчину из леса. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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