Пропавшего мужчину нашли живым после аварии на квадроцикле в лесу под Красноярском

23 сентября 2026, 04:55

Фото: iStock/bernardbodo

Мужчину, который уехал в лес под Красноярском и попал там в аварию, нашли живым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя отряда «ЛизаАлерт» Серафиму Чооду.