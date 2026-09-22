«Доктор, что вы делаете у меня дома?»: анестезиолог объяснил странности после наркоза

22 сентября 2026, 22:43

Врач рассказал, что происходит с мозгом после наркоза

Фото: Istock / wutwhanfoto

После наркоза и седации человек действительно может некоторое время вести себя необычно: путаться, не сразу понимать, где находится, или говорить бессвязные вещи. Однако, по словам анестезиолога Ашурова, продолжительная дезориентация уже не считается типичной реакцией.





Врач прокомментировал Life.ru историю об учителе, который якобы после колоноскопии на некоторое время забыл русский язык. По словам специалиста, при таких процедурах обычно используют седацию с пропофолом.





«Кратковременное нарушение сознания и дезориентация могут быть, но максимум на 10–15 минут. Даже в исследованиях этого препарата нет данных о том, чтобы человек ходил дезориентированным несколько часов», — объяснил Ашуров.