«Доктор, что вы делаете у меня дома?»: анестезиолог объяснил странности после наркоза
Врач рассказал, что происходит с мозгом после наркоза
После наркоза и седации человек действительно может некоторое время вести себя необычно: путаться, не сразу понимать, где находится, или говорить бессвязные вещи. Однако, по словам анестезиолога Ашурова, продолжительная дезориентация уже не считается типичной реакцией.
Врач прокомментировал Life.ru историю об учителе, который якобы после колоноскопии на некоторое время забыл русский язык. По словам специалиста, при таких процедурах обычно используют седацию с пропофолом.
«Кратковременное нарушение сознания и дезориентация могут быть, но максимум на 10–15 минут. Даже в исследованиях этого препарата нет данных о том, чтобы человек ходил дезориентированным несколько часов», — объяснил Ашуров.При этом случаи временной смены языка после операции действительно описывались в медицинской практике. Врач привел в пример историю из Нидерландов, где после хирургического вмешательства мальчик временно перестал говорить на родном языке и перешел на английский.
По мнению Ашурова, подобные состояния могут быть связаны не столько с самим препаратом, сколько с нарушениями работы мозга при осложнениях. В частности, врач упомянул гипоперфузию — состояние, при котором из-за снижения давления органы получают недостаточно крови.
Если выраженная дезориентация или другие неврологические симптомы сохраняются длительное время после наркоза, пациенту необходим осмотр невролога.