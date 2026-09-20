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Явка на выборах в Госдуму превысила показатели 2021, 2016, 2003 и 1993 годов

SHOT: Явка на выборах в Госдуму достигла 56,57%
Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Явка на выборах в Госдуму достигла 56,57%, превысив показатели 2021, 2016, 2003 и 1993 годов. Об этом пишет SHOT.



В 31 регионе России избирательные участки уже закрылись, начался подсчёт голосов. По всей стране голосование завершится в 21:00 по московскому времени, когда закроются последние участки в Калининградской области.

Москве дистанционно проголосовали более 3,4 млн человек, за рубежом — свыше 212 тысяч. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые приняли участие в голосовании в ГД.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин проголосовал на выборах в Госдуму. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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