Явка на выборах в Госдуму превысила показатели 2021, 2016, 2003 и 1993 годов
Явка на выборах в Госдуму достигла 56,57%, превысив показатели 2021, 2016, 2003 и 1993 годов. Об этом пишет SHOT.
В 31 регионе России избирательные участки уже закрылись, начался подсчёт голосов. По всей стране голосование завершится в 21:00 по московскому времени, когда закроются последние участки в Калининградской области.
Москве дистанционно проголосовали более 3,4 млн человек, за рубежом — свыше 212 тысяч. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые приняли участие в голосовании в ГД.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин проголосовал на выборах в Госдуму. Подробности — в нашем материале.
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