Туристов предупредили о смерчах и грозах в Сочи

20 сентября 2026, 23:21

Власти предупредили о смерчах и грозах в Сочи

Фото: iStock/Francis Lavigne-Theriault

Над Чёрным морем в районе Сочи и федеральной территории Сириус по‑прежнему есть риск возникновения смерчей. Предупреждение охватывает 21 сентября на участке побережья от Магри до Весёлого, сообщили в администрации курорта.