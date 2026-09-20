Туристов предупредили о смерчах и грозах в Сочи
Над Чёрным морем в районе Сочи и федеральной территории Сириус по‑прежнему есть риск возникновения смерчей. Предупреждение охватывает 21 сентября на участке побережья от Магри до Весёлого, сообщили в администрации курорта.
Завтра днём в Сочи и Сириусе прогнозируются локальные грозы. Чтобы оперативно реагировать на возможные происшествия, городские службы работают в усиленном режиме, контроль за обстановкой ведёт оперативный штаб.
Власти просят жителей и гостей города воздержаться от отдыха у воды, пока погода остаётся неблагоприятной. Также рекомендуется не парковать машины рядом с деревьями, рекламными щитами и иными объектами, которые могут представлять опасность при ухудшении погодных условий. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить на номер 112.
Особую значимость предупреждение приобретает с учётом сильных дождей, обрушившихся на город накануне. 19 сентября в Сочи прошли интенсивные осадки: только за один час выпало 53,2 мм дождя, а за сутки объём осадков превысил 100 мм. Из‑за этого в ряде мест произошли подтопления.
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