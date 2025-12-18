Россияне с детьми получили психологическую травму из-за голых немцев

18 декабря 2025, 19:57

Россияне с детьми столкнулись с голыми немцами в сауне семейного отеля в Турции

Фото: iStock/grinvalds

Российская семья столкнулась с полностью обнаженными немцами в пятизвездочном отеле Orange County в турецком Белеке. Об этом сообщает телеграм-канал «Крыша ТурДома».