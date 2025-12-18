Россияне с детьми получили психологическую травму из-за голых немцев
Российская семья столкнулась с полностью обнаженными немцами в пятизвездочном отеле Orange County в турецком Белеке. Об этом сообщает телеграм-канал «Крыша ТурДома».
Семья, в составе которой были двое детей и бабушка, специально искала место с теплыми бассейнами. Однако по приезде выяснилось, что вода в них прогрета только до 14 градусов. Это также подтвердил персонал гостиницы. Решив согреться, россияне отправились в сауну, где и встретили полностью обнаженных мужчину и женщину — туристов из Германии.
Турагент выразила возмущение, подчеркнув, что инцидент произошел в отеле с семейной концепцией, который находится в мусульманской стране.
Читайте также: